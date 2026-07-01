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Англия
01 июля 2026, 18:27 | Обновлено 01 июля 2026, 18:55
701
0

Тоттенхэм продал вундеркинда в другой клуб АПЛ за 46 млн фунтов

Лука Вушкович перейдет в Брайтон

01 июля 2026, 18:27 | Обновлено 01 июля 2026, 18:55
701
0
Тоттенхэм продал вундеркинда в другой клуб АПЛ за 46 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Вушкович
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Хорватский центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» Лука Вушкович в ближайшее время перейдет в «Брайтон», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 19-летнего футболиста составляет 46 миллионов британских фунтов стерлингов. Также «шпоры» получат процент от будущей перепродажи игрока.

В сезоне 2025/26 Лука Вушкович провёл 30 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» подпишет Матеуша Фернандеша.

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Лука Вушкович Брайтон Тоттенхэм Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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