Тоттенхэм продал вундеркинда в другой клуб АПЛ за 46 млн фунтов

Хорватский центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» Лука Вушкович в ближайшее время перейдет в «Брайтон», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 19-летнего футболиста составляет 46 миллионов британских фунтов стерлингов. Также «шпоры» получат процент от будущей перепродажи игрока.

В сезоне 2025/26 Лука Вушкович провёл 30 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» подпишет Матеуша Фернандеша.