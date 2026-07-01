Тоттенхэм продал вундеркинда в другой клуб АПЛ за 46 млн фунтов
Лука Вушкович перейдет в Брайтон
Хорватский центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» Лука Вушкович в ближайшее время перейдет в «Брайтон», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 19-летнего футболиста составляет 46 миллионов британских фунтов стерлингов. Также «шпоры» получат процент от будущей перепродажи игрока.
В сезоне 2025/26 Лука Вушкович провёл 30 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» подпишет Матеуша Фернандеша.
🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Brighton agree deal to sign Luka Vušković from Tottenham, here we go! 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026
£46m fixed fee plus sell-on clause to bring the potential package over £50m. Massive signing for #BHAFC after personal terms also agreed.
💣 Spurs ready to go ALL IN for Sandro Tonali. pic.twitter.com/4ZzqsvM223
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