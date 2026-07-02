Двух лидеров Динамо ждут в испанской Ла Лиге

В испанской Ла Лиге интересуются рядом игроков «Динамо» и «Шахтера».

Источник пообщался с одним из менеджеров клуба Ла Лиги и попросил его составить список футболистов из чемпионата Украины, которых он потенциально хотел бы видеть в своей команде.

Специалист выделил сразу пятерых игроков: Матвей Пономаренко, Алиссон, Марлон Гомес, Александр Драмбаев, Владимир Бражко.

Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Серьезный интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Бетис», который в следующем сезоне будет выступать в основной стадии Лиги чемпионов.