Двух лидеров Динамо ждут в испанской Ла Лиге
Менеджер команды Ла Лиги назвал самых интересных игроков УПЛ
В испанской Ла Лиге интересуются рядом игроков «Динамо» и «Шахтера».
Источник пообщался с одним из менеджеров клуба Ла Лиги и попросил его составить список футболистов из чемпионата Украины, которых он потенциально хотел бы видеть в своей команде.
Специалист выделил сразу пятерых игроков: Матвей Пономаренко, Алиссон, Марлон Гомес, Александр Драмбаев, Владимир Бражко.
Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Серьезный интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Бетис», который в следующем сезоне будет выступать в основной стадии Лиги чемпионов.
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