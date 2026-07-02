Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Двух лидеров Динамо ждут в испанской Ла Лиге
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 07:22 |
250
0

Двух лидеров Динамо ждут в испанской Ла Лиге

Менеджер команды Ла Лиги назвал самых интересных игроков УПЛ

02 июля 2026, 07:22 |
250
0
Двух лидеров Динамо ждут в испанской Ла Лиге
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В испанской Ла Лиге интересуются рядом игроков «Динамо» и «Шахтера».

Источник пообщался с одним из менеджеров клуба Ла Лиги и попросил его составить список футболистов из чемпионата Украины, которых он потенциально хотел бы видеть в своей команде.

Специалист выделил сразу пятерых игроков: Матвей Пономаренко, Алиссон, Марлон Гомес, Александр Драмбаев, Владимир Бражко.

Ранее сообщалось, что защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Серьезный интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Бетис», который в следующем сезоне будет выступать в основной стадии Лиги чемпионов.

По теме:
Арда ТУРАН: «Эти игроки только что закончили школу. Это замечательные дети»
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег оформил первый трансфер после возвращения в УПЛ
Лидер ЛНЗ рассказал об изменении тактики команды на сборах
Динамо Киев Шахтер Донецк Матвей Пономаренко Марлон Гомес Алиссон Сантана Александр Драмбаев Владимир Бражко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Футбол | 01 июля 2026, 07:59 18
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину

Киевляне больше не сотрудничают с Money24/7

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 02 июля 2026, 04:43 9
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Футбол | 01.07.2026, 08:49
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Футбол | 01.07.2026, 22:45
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Тренер сборной ДР Конго потерял отца во время матча ЧМ-2026 против Англии
Футбол | 02.07.2026, 04:28
Тренер сборной ДР Конго потерял отца во время матча ЧМ-2026 против Англии
Тренер сборной ДР Конго потерял отца во время матча ЧМ-2026 против Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 5
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 13
Бокс
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 8
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
01.07.2026, 02:12 37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем