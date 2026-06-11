Испанский клуб хочет приобрести украинца из Динамо для Лиги чемпионов
Вивчаренко может перейти в «Бетис»
Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
По информации местных СМИ, предметный интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Бетис», который в следующем сезоне будет выступать в основном этапе Лиги чемпионов.
Сообщается, что руководство севильского клуба работает над усилением левого фланга обороны и рассматривает сразу несколько кандидатов. Среди них оказался и Вивчаренко, за выступлениями которого внимательно следят представители испанской команды.
По данным источника, в контракте украинца прописана клаусула в размере 6 миллионов евро.
В прошлом сезоне Вивчаренко был одним из основных исполнителей на левом фланге обороны киевского клуба и помог команде завоевать Кубок Украины.
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