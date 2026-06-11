Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испанский клуб хочет приобрести украинца из Динамо для Лиги чемпионов
Испания
11 июня 2026, 23:02 |
2785
2

Испанский клуб хочет приобрести украинца из Динамо для Лиги чемпионов

Вивчаренко может перейти в «Бетис»

11 июня 2026, 23:02 |
2785
2 Comments
Испанский клуб хочет приобрести украинца из Динамо для Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации местных СМИ, предметный интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Бетис», который в следующем сезоне будет выступать в основном этапе Лиги чемпионов.

Сообщается, что руководство севильского клуба работает над усилением левого фланга обороны и рассматривает сразу несколько кандидатов. Среди них оказался и Вивчаренко, за выступлениями которого внимательно следят представители испанской команды.

По данным источника, в контракте украинца прописана клаусула в размере 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вивчаренко был одним из основных исполнителей на левом фланге обороны киевского клуба и помог команде завоевать Кубок Украины.

По теме:
Реал нацелился на обладателя Золотого мяча
Модрич – самое дорогое приобретение Реала под руководством Моуриньо
Борнмут нацелился на защитника из Серии А
Константин Вивчаренко Динамо Киев Бетис трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Estadio Deportivo
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Футбол | 11 июня 2026, 12:02 4
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца

Вингер сборной Украины попросил каталонский клуб рассмотреть все предложения о трансфере

ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
Футбол | 11 июня 2026, 19:23 12
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026
ОПРОС. Спрогнозируйте, какая сборная команда выиграет ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 в США, Канаде и Мексике стартует 11 июня

Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Бокс | 11.06.2026, 04:35
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Бокс | 11.06.2026, 09:22
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули стычки с полицией
Футбол | 11.06.2026, 23:22
ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули стычки с полицией
ВИДЕО. В Мексике во время открытия ЧМ-2026 вспыхнули стычки с полицией
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
так они работают для усиления позиции, а не наоборот. поэтому это утра
Ответить
0
А я думав Трабзонспор 😁
Ответить
0
Популярные новости
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 10
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
Цыганков определился с новым клубом. Виктор выбрал высокую зарплату
10.06.2026, 10:58 43
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
10.06.2026, 11:44 21
Футбол
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
10.06.2026, 04:55 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем