Испанский клуб хочет приобрести украинца из Динамо для Лиги чемпионов

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации местных СМИ, предметный интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Бетис», который в следующем сезоне будет выступать в основном этапе Лиги чемпионов.

Сообщается, что руководство севильского клуба работает над усилением левого фланга обороны и рассматривает сразу несколько кандидатов. Среди них оказался и Вивчаренко, за выступлениями которого внимательно следят представители испанской команды.

По данным источника, в контракте украинца прописана клаусула в размере 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вивчаренко был одним из основных исполнителей на левом фланге обороны киевского клуба и помог команде завоевать Кубок Украины.