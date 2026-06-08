Испания08 июня 2026, 11:35 | Обновлено 08 июня 2026, 12:24
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Клуб из топ-лиги нацелился на защитника Динамо
Константин Вивчаренко привлекает внимание «Алавеса»
08 июня 2026, 11:35 | Обновлено 08 июня 2026, 12:24
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Украинский защитник «Динамо» Константин Вивчаренко может покинуть украинский клуб.
По информации испанских СМИ, 23-летний футболист попал на радары «Алавеса», выступающего в Примере. Прошлый сезон команда завершила на 14-м месте турнирной таблицы с 43 набранными очками.
В текущем сезоне на счету Константина Вивчаренко 29 матчей на клубном уровне без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что Вивчаренпо попал на радары «Депортиво».
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он тупой, а этот недостаток тренировками не исправишь