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Испания
08 июня 2026, 11:35 | Обновлено 08 июня 2026, 12:24
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Клуб из топ-лиги нацелился на защитника Динамо

Константин Вивчаренко привлекает внимание «Алавеса»

08 июня 2026, 11:35 | Обновлено 08 июня 2026, 12:24
1240
2 Comments
Клуб из топ-лиги нацелился на защитника Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко
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Украинский защитник «Динамо» Константин Вивчаренко может покинуть украинский клуб.

По информации испанских СМИ, 23-летний футболист попал на радары «Алавеса», выступающего в Примере. Прошлый сезон команда завершила на 14-м месте турнирной таблицы с 43 набранными очками.

В текущем сезоне на счету Константина Вивчаренко 29 матчей на клубном уровне без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Вивчаренпо попал на радары «Депортиво».

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Підтримую його продаж. Доволі посередній гравець.
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продайте уже его хоть за какие нибудь деньги.
он тупой, а этот недостаток тренировками не исправишь
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