Клуб из топ-лиги нацелился на защитника Динамо

Украинский защитник «Динамо» Константин Вивчаренко может покинуть украинский клуб.

По информации испанских СМИ, 23-летний футболист попал на радары «Алавеса», выступающего в Примере. Прошлый сезон команда завершила на 14-м месте турнирной таблицы с 43 набранными очками.

В текущем сезоне на счету Константина Вивчаренко 29 матчей на клубном уровне без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Вивчаренпо попал на радары «Депортиво».