Динамо бесплатно потеряло игрока сборной. Он стал свободным агентом

Вингер сборной Грузии Гиорги Цитаишвили покинул киевское «Динамо» и получил статус свободного агента. Информация об этом появилась на портале Transfermarkt.

В прошлом сезоне 25-летний футболист играл на правах аренды в составе французского «Меца», так как не входил в планы бывшего главного тренера Александра Шовковского.

Во вторник, 30 июня, истек срок контракта легионера с киевским клубом, который неоднократно отказывался возвращаться в чемпионат Украины.

Цитаишвили провел 24 матча в составе первой команды «Динамо», в которых отметился двумя результативными ударами. Гиорги играл на правах аренды в Украине, Польше, Грузии, Испании и Франции.

В сезоне 2025/26 футболист 35 раз выходил на поле в футболке «Меца» – забил три гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость легионера составляет три миллиона евро.