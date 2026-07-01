Динамо бесплатно потеряло игрока сборной. Он стал свободным агентом
Гиорги Цитаишвили покинул киевский клуб, в футболке которого провел 24 матча
Вингер сборной Грузии Гиорги Цитаишвили покинул киевское «Динамо» и получил статус свободного агента. Информация об этом появилась на портале Transfermarkt.
В прошлом сезоне 25-летний футболист играл на правах аренды в составе французского «Меца», так как не входил в планы бывшего главного тренера Александра Шовковского.
Во вторник, 30 июня, истек срок контракта легионера с киевским клубом, который неоднократно отказывался возвращаться в чемпионат Украины.
Цитаишвили провел 24 матча в составе первой команды «Динамо», в которых отметился двумя результативными ударами. Гиорги играл на правах аренды в Украине, Польше, Грузии, Испании и Франции.
В сезоне 2025/26 футболист 35 раз выходил на поле в футболке «Меца» – забил три гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость легионера составляет три миллиона евро.
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