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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 17:17 |
1987
4

Динамо бесплатно потеряло игрока сборной. Он стал свободным агентом

Гиорги Цитаишвили покинул киевский клуб, в футболке которого провел 24 матча

01 июля 2026, 17:17 |
1987
4 Comments
Динамо бесплатно потеряло игрока сборной. Он стал свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Цитаишвили
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Вингер сборной Грузии Гиорги Цитаишвили покинул киевское «Динамо» и получил статус свободного агента. Информация об этом появилась на портале Transfermarkt.

В прошлом сезоне 25-летний футболист играл на правах аренды в составе французского «Меца», так как не входил в планы бывшего главного тренера Александра Шовковского.

Во вторник, 30 июня, истек срок контракта легионера с киевским клубом, который неоднократно отказывался возвращаться в чемпионат Украины.

Цитаишвили провел 24 матча в составе первой команды «Динамо», в которых отметился двумя результативными ударами. Гиорги играл на правах аренды в Украине, Польше, Грузии, Испании и Франции.

В сезоне 2025/26 футболист 35 раз выходил на поле в футболке «Меца» – забил три гола и отдал два ассиста. Трансферная стоимость легионера составляет три миллиона евро.

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Динамо Киев Георгий Цитаишвили Мец трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 свободный агент
Николай Тытюк Источник: Transfermarkt
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Комментарии 4
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Та пох на нього
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0
Найбільше подобався цей гравець з ДК колись.
В ньому стільки запалу та енергії було на полі.... 
Жаль, надіюсь Полісся чи ЛНЗ бідбере, і він потім накидає ДК мячів.
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-2
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хахаха
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-3
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