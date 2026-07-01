Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить
Чемпионат мира
01 июля 2026, 14:50 | Обновлено 01 июля 2026, 15:06
2057
12

Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить

И дело даже не в счете матча со Швецией

01 июля 2026, 14:50 | Обновлено 01 июля 2026, 15:06
2057
12 Comments
Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Шерки – один из лучших футболистов сезона АПЛ. Перешел в «Манчестер Сити» как молодой и перспективный игрок – а стал лидером команды на поле. Да что там: он заменил Де Брюйне. Годами в Манчестере позволяли творить свободно только Кевину – но в сезоне 25/26 это делал француз. На его счету 12 голевых действий только в АПЛ, хотя стабильно играть он начал лишь с ноября, а бесспорным основным стал только ближе к Новому году. То есть в новом сезоне он может побороться за рекорд лиги по количеству голевых передач. За статус лучшего в дивизионе. Может попытаться затмить Холанда. Игрок высочайшего уровня… который получил менее часа на поле на текущем ЧМ, в каждом из матчей – максимум 25 минут. Такой великолепный футболист еще не сказал своего слова на турнире – а Франция уже забила 13 голов в 4 матчах. Представьте себе запас прочности. Даже без него сборная всегда забивает по 3+.

Я окончательно перестал понимать, как эта Франция может вылететь с ЧМ. С другими фаворитами проще. Например, эту Бразилию можно переиграть в футбол: даже японцы бросили вызов. Англии может не хватить героя в плохой день для Кейна: мы уже видели это в игре с Ганой. Испания играет без гаранта голов и делает вид, что на дворе до сих пор 2024 год. У Португалии тренер Мартинес, который, в общем-то, неплохой… но причастен ко всем провалам «золотого» поколения сборной Бельгии: точно ли он готов распорядиться топ-ресурсом на большом турнире? Аргентина слишком зависима от Месси. Плюс-минус можно представить сценарий, как каждая топ-сборная проиграет свой матч на турнире. Каждая, кроме Франции. Эта сможет пережить плохие дни Мбаппе, Дембеле и Олисе. Хорошо играет в футбол. А главное: побеждает с просто неприличным запасом.

Getty Images/Global Images Ukraine

То есть точно может лучше. В первом туре против Сенегала Франция имела 0.03 xG до перерыва. При владении мячом 56%. То есть откровенно валяла дурака… чтобы во втором тайме собраться и забить трижды (3:1). В следующем туре разгромила Ирак в похожей манере – с показателем 2.44 xG именно во второй 45-минутке (3:0). Потому что просто не нашла мотивации на сильный первый тайм. Снова. Нашла ее в третьем туре против Норвегии, поэтому забила 3 гола ещ едо перерыва – и вчистую проиграла второй тайм сопернику. И по ударам, и по моментам. По всему. Должна была пропустить 2-3 гола за этот отрезок. Победила 4:1, но в очередной раз сыграла в футбол меньше, чем следовало. Вчера против Швеции время уже не теряла – но долго не реализовывала моменты. Еще до первого забитого дважды попала в штангу. Должна была выиграть 3:0 не матч, а первый тайм. 12 ударов в створ и под 30 в целом. В хороший день Франция победила бы в таком матче 6:0 или 7:0.

Франция выиграла все матчи на турнире с разницей в 2+ голов, а последние 3 – аккурат в 3… но мы до сих пор не видели лучшей версии этой сборной. То играет только один тайм, то недостаточно хищная в реализации моментов. Пока ни в одном из матчей не убедили те, кто выходил на поле со скамейки запасных. А в один из дней всего плей-офф точно убедят: слишком высокий класс исполнителей. Франция разрывает этот ЧМ при том, что еще даже не включилась на 100%. Она еще может заиграть лучше. Вероятно, достигнет пика формы по ходу турнира – типично для топ-сборных. Даже не нужно далеко ходить за примером: Аргентина выиграла ЧМ-2022 после поражения в первом туре и мучений в матче с Мексикой на групповом этапе. А после этого переиграла Францию в финале. Начинать выкладываться сразу просто нет необходимости. Франция и не выкладывается – и даже так разрывает.

На мой взгляд, наиболее показательно – то, что было с этой сборной на предыдущих турнирах. Она всегда доходила далеко, но никогда не была настолько убедительной. На победном турнире 2018 года она потеряла очки в группе и забила «всего» 7 мячей за 4 стартовых матча. В 2022 году забила в первых 4 матчах аж 9 раз, но на групповом этапе уступила. На Евро-2024 выиграла лишь 1 из 3 матчей в группе, на Евро-2020 – тоже лишь 1. То есть Франция Дешама уже много турниров подряд начинает тяжело. Регулярно мучается в дебютных матчах. Даже тогда, когда нужно финишировать в топ-2 группы для выхода в плей-офф. А здесь можно было начинать еще более медленно и неспешно – а Франция все забивает и забивает. Это лучший старт сборной на больших турнирах за время работы с Дешамом. Нынешний состав Франции просто не может играть плохо. Даже при немаксимальной мотивации.

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле, Килиан Мбаппе и Майкл Олисе

Форма лидеров атаки – топ. На счету Олисе уже 5 голевых передач, тогда как рекорд ЧМ – 8. То есть у него есть все шансы побить его. Дембеле оформил 6 голевых действий за 4 матча, Мбаппе – 8, то есть в среднем по паре за 90 минут. Дуэ и Баркола при этом, и это важно, не теряются на поле, не являются слабым звеном. Оба уже забивали и проводили сильные матчи на турнире. Еще один момент: вся звездная тройка нападения Франции претендует на Золотой мяч. Олисе провел великолепный год за клуб и творит фантастические вещи с мячом в ногах за сборную. Дембеле не имеет элитной статистики, но уже выиграл ЛЧ – и может победить на мундиале. Мбаппе провалился с клубом, но забил много – и сейчас может побить все бомбардирские рекорды на большом турнире. Каждый из них проводит сезон либо на высшем уровне, либо очень близко к нему. Каждый мотивирован продолжать не только ради страны (хотя эта мотивация, в общем-то, тоже очень неплоха), но и ради себя. То есть нет, бросать играть не станут.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Неочевидное: эта Франция – не только ее атака. Да, нападение затмевает все остальные линии, но вообще-то у этой команды топ-состав обороны. Связка Салиба и Упамекано – возможно, лучшая на этом ЧМ. Кунде и Динь держат уровень. Меньян уже отразил пенальти, а до этого провел выдающийся сезон за клуб по статистике. В центре – трудолюбивые Тчуамени и Рабио. На крупном турнире невозможно забивать по 3+ гола в каждом матче (хотя Франция попробует поспорить с этим утверждением). В один из дней ты создашь в атаке меньше, чем обычно. Реализуешь свои моменты чуть хуже, чем в другие дни. Кто-то из лидеров атаки провалит матч. Такое случается регулярно даже с лучшими. И тогда все будет зависеть от твоей обороны: а сможешь ли ты не пропустить от топ-сборной? Эта Франция может. В конце концов, в 2018 году эта звездная команда, тогда с Мбаппе и Гризманном в атаке, забила лишь 1 мяч в полуфинале. Кстати, его автор – Умтити, а не кто-то из нападающих. И этого хватило для победы над Бельгией (1:0). Турниры выигрывает оборона.

Обычно Францию Дешама можно за что-то раскритиковать. Чаще всего – за чрезмерный прагматизм. Теперь – нет. Ни за желание «засушить» игру, ни за что-то другое. Разве что за то, что играет в футбол не по 90 минут, но разве хоть кто-то из прочих фаворитов так поступает? Были опасения по поводу того, не поссорятся ли звезды между собой из-за токсичности. Но нет: вчера против Швеции Мбаппе вместо того, чтобы решать момент сам и оформлять хет-трик, отдал пас Олисе. Потому что тот был в лучшей позиции. Еще и свой гол праздновал вместе с Дешамом: Килиан – часть команды. Дембеле не оформил бы хет-трик в третьем туре, если бы чувствовал, что он здесь лишний. Мы не знаем наверняка, что там в раздевалке сборной Франции, но футболисты на поле подают все возможные сигналы о том, что все в порядке. Конфликтов либо нет, либо они слишком незначительны, чтобы помешать этим игрокам выступать на топ-уровне. Франция не стала нервозной, хотя могла бы. Худшее обошлось.

Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/8 – только Парагвай. У большинства топ-сборных будет более сложный соперник. Они устанут. Возможно, будут рисковать вылететь. А Франция легко пройдет. Да, немцы не смогли, но даже без единого претендента на звание лучшего игрока в атаке создали достаточно, чтобы одолеть латиноамериканцев, – французы лучше конвертируют разницу в классе в победный счет. ЧМ-2026 по-настоящему начнется для сборной только с четвертьфинала. К тому моменту она будет готова играть в свой лучший футбол, а тройка Олисе, Дембеле и Мбаппе уже войдет в топ-5 главных претендентов на ЗМ. Когда сильная сборная набирает форму и выходит на победные рельсы, ее не остановить. Аргентина-2022. Испания-2024. Франция-2018. А эта сборная по составу даже сильнее всех упомянутых. В один из дней турнира эта Франция столкнется с проблемами против топ-соперника – а затем осознает, что выкладываться на 80% недостаточно, и включится на все 100%. И проблемы исчезнут.

Матч со Швецией сам по себе ни о чем. Крепкие скандинавы испытывали катастрофические проблемы в обороне даже против Польши весной: Поттер просто не успел дать этой команде весь необходимый инструментарий за всего лишь год работы. Но то, насколько легко и непринуждённо французы разобрали этого соперника… Никто другой так бы не смог. Ни у кого нет такого запаса. Франция – фаворит ЧМ. Потому что играет лучше всех уже сейчас, хотя до сих пор не выкладывается на полную и имеет несколько тузов в рукаве. Чтобы ее одолеть, команде-сопернице понадобится чудо, исторический перформанс какого-нибудь выдающегося футболиста. К сожалению или к счастью, на этом турнире выдающиеся игроки в основном выступают за Францию, а не против нее.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

По теме:
БЬЕЛСА: «Замена Муслеры? Такое происходит впервые в моей карьере»
Деклан РАЙС: «В сборной Англии сейчас лучшие пенальтисты в истории»
Марк Кукурелья сделал выбор между Мбаппе и Ямалем
статьи эксклюзив ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента
Футбол | 01 июля 2026, 08:22 31
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента

Защитник сборной Украины провел в составе амстердамского клуба два матча в сезоне 2025/26

Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01 июля 2026, 06:32 2
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику

Деонтей готов стать последним соперником в карьере украинца

Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера
Футбол | 01.07.2026, 13:31
Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера
Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Бокс | 01.07.2026, 02:12
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Футбол | 01.07.2026, 08:49
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Буде хохма, коли жабоїди таки влетять "слабким" парагвайцям
Ответить
+3
Не зрозумів. Так Бразилія вже не виграє ЧС-2026?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Вони не до йдуть до фіналу, їх хтось вибʼє 😁
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Можна було і ЧС не почнати, я тут проголосував що виграє франція перед турніром, але я буду за Мессі, за накращого в історії, щоб на прощання він ще один мяч взяв і кубок світу! 
Ответить
0
Топ-3 фаворити на перемогу:
1.Франція.
2.Англія.
3.Аргентина.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Я до начала чемпионата и поставил на Францию, хотя болею за Англию, реально у французов самый сильный подбор игроков.
Ответить
-1
збірна Африки на чолі з французом
Ответить
-1
До Испании.
Ответить
-2
Популярные новости
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 2
Футбол
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 18
Футбол
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
30.06.2026, 20:23 95
Теннис
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 6
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 9
Бокс
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем