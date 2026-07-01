Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Шерки – один из лучших футболистов сезона АПЛ. Перешел в «Манчестер Сити» как молодой и перспективный игрок – а стал лидером команды на поле. Да что там: он заменил Де Брюйне. Годами в Манчестере позволяли творить свободно только Кевину – но в сезоне 25/26 это делал француз. На его счету 12 голевых действий только в АПЛ, хотя стабильно играть он начал лишь с ноября, а бесспорным основным стал только ближе к Новому году. То есть в новом сезоне он может побороться за рекорд лиги по количеству голевых передач. За статус лучшего в дивизионе. Может попытаться затмить Холанда. Игрок высочайшего уровня… который получил менее часа на поле на текущем ЧМ, в каждом из матчей – максимум 25 минут. Такой великолепный футболист еще не сказал своего слова на турнире – а Франция уже забила 13 голов в 4 матчах. Представьте себе запас прочности. Даже без него сборная всегда забивает по 3+.

Я окончательно перестал понимать, как эта Франция может вылететь с ЧМ. С другими фаворитами проще. Например, эту Бразилию можно переиграть в футбол: даже японцы бросили вызов. Англии может не хватить героя в плохой день для Кейна: мы уже видели это в игре с Ганой. Испания играет без гаранта голов и делает вид, что на дворе до сих пор 2024 год. У Португалии тренер Мартинес, который, в общем-то, неплохой… но причастен ко всем провалам «золотого» поколения сборной Бельгии: точно ли он готов распорядиться топ-ресурсом на большом турнире? Аргентина слишком зависима от Месси. Плюс-минус можно представить сценарий, как каждая топ-сборная проиграет свой матч на турнире. Каждая, кроме Франции. Эта сможет пережить плохие дни Мбаппе, Дембеле и Олисе. Хорошо играет в футбол. А главное: побеждает с просто неприличным запасом.

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То есть точно может лучше. В первом туре против Сенегала Франция имела 0.03 xG до перерыва. При владении мячом 56%. То есть откровенно валяла дурака… чтобы во втором тайме собраться и забить трижды (3:1). В следующем туре разгромила Ирак в похожей манере – с показателем 2.44 xG именно во второй 45-минутке (3:0). Потому что просто не нашла мотивации на сильный первый тайм. Снова. Нашла ее в третьем туре против Норвегии, поэтому забила 3 гола ещ едо перерыва – и вчистую проиграла второй тайм сопернику. И по ударам, и по моментам. По всему. Должна была пропустить 2-3 гола за этот отрезок. Победила 4:1, но в очередной раз сыграла в футбол меньше, чем следовало. Вчера против Швеции время уже не теряла – но долго не реализовывала моменты. Еще до первого забитого дважды попала в штангу. Должна была выиграть 3:0 не матч, а первый тайм. 12 ударов в створ и под 30 в целом. В хороший день Франция победила бы в таком матче 6:0 или 7:0.

Франция выиграла все матчи на турнире с разницей в 2+ голов, а последние 3 – аккурат в 3… но мы до сих пор не видели лучшей версии этой сборной. То играет только один тайм, то недостаточно хищная в реализации моментов. Пока ни в одном из матчей не убедили те, кто выходил на поле со скамейки запасных. А в один из дней всего плей-офф точно убедят: слишком высокий класс исполнителей. Франция разрывает этот ЧМ при том, что еще даже не включилась на 100%. Она еще может заиграть лучше. Вероятно, достигнет пика формы по ходу турнира – типично для топ-сборных. Даже не нужно далеко ходить за примером: Аргентина выиграла ЧМ-2022 после поражения в первом туре и мучений в матче с Мексикой на групповом этапе. А после этого переиграла Францию в финале. Начинать выкладываться сразу просто нет необходимости. Франция и не выкладывается – и даже так разрывает.

На мой взгляд, наиболее показательно – то, что было с этой сборной на предыдущих турнирах. Она всегда доходила далеко, но никогда не была настолько убедительной. На победном турнире 2018 года она потеряла очки в группе и забила «всего» 7 мячей за 4 стартовых матча. В 2022 году забила в первых 4 матчах аж 9 раз, но на групповом этапе уступила. На Евро-2024 выиграла лишь 1 из 3 матчей в группе, на Евро-2020 – тоже лишь 1. То есть Франция Дешама уже много турниров подряд начинает тяжело. Регулярно мучается в дебютных матчах. Даже тогда, когда нужно финишировать в топ-2 группы для выхода в плей-офф. А здесь можно было начинать еще более медленно и неспешно – а Франция все забивает и забивает. Это лучший старт сборной на больших турнирах за время работы с Дешамом. Нынешний состав Франции просто не может играть плохо. Даже при немаксимальной мотивации.

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле, Килиан Мбаппе и Майкл Олисе

Форма лидеров атаки – топ. На счету Олисе уже 5 голевых передач, тогда как рекорд ЧМ – 8. То есть у него есть все шансы побить его. Дембеле оформил 6 голевых действий за 4 матча, Мбаппе – 8, то есть в среднем по паре за 90 минут. Дуэ и Баркола при этом, и это важно, не теряются на поле, не являются слабым звеном. Оба уже забивали и проводили сильные матчи на турнире. Еще один момент: вся звездная тройка нападения Франции претендует на Золотой мяч. Олисе провел великолепный год за клуб и творит фантастические вещи с мячом в ногах за сборную. Дембеле не имеет элитной статистики, но уже выиграл ЛЧ – и может победить на мундиале. Мбаппе провалился с клубом, но забил много – и сейчас может побить все бомбардирские рекорды на большом турнире. Каждый из них проводит сезон либо на высшем уровне, либо очень близко к нему. Каждый мотивирован продолжать не только ради страны (хотя эта мотивация, в общем-то, тоже очень неплоха), но и ради себя. То есть нет, бросать играть не станут.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Неочевидное: эта Франция – не только ее атака. Да, нападение затмевает все остальные линии, но вообще-то у этой команды топ-состав обороны. Связка Салиба и Упамекано – возможно, лучшая на этом ЧМ. Кунде и Динь держат уровень. Меньян уже отразил пенальти, а до этого провел выдающийся сезон за клуб по статистике. В центре – трудолюбивые Тчуамени и Рабио. На крупном турнире невозможно забивать по 3+ гола в каждом матче (хотя Франция попробует поспорить с этим утверждением). В один из дней ты создашь в атаке меньше, чем обычно. Реализуешь свои моменты чуть хуже, чем в другие дни. Кто-то из лидеров атаки провалит матч. Такое случается регулярно даже с лучшими. И тогда все будет зависеть от твоей обороны: а сможешь ли ты не пропустить от топ-сборной? Эта Франция может. В конце концов, в 2018 году эта звездная команда, тогда с Мбаппе и Гризманном в атаке, забила лишь 1 мяч в полуфинале. Кстати, его автор – Умтити, а не кто-то из нападающих. И этого хватило для победы над Бельгией (1:0). Турниры выигрывает оборона.

Обычно Францию Дешама можно за что-то раскритиковать. Чаще всего – за чрезмерный прагматизм. Теперь – нет. Ни за желание «засушить» игру, ни за что-то другое. Разве что за то, что играет в футбол не по 90 минут, но разве хоть кто-то из прочих фаворитов так поступает? Были опасения по поводу того, не поссорятся ли звезды между собой из-за токсичности. Но нет: вчера против Швеции Мбаппе вместо того, чтобы решать момент сам и оформлять хет-трик, отдал пас Олисе. Потому что тот был в лучшей позиции. Еще и свой гол праздновал вместе с Дешамом: Килиан – часть команды. Дембеле не оформил бы хет-трик в третьем туре, если бы чувствовал, что он здесь лишний. Мы не знаем наверняка, что там в раздевалке сборной Франции, но футболисты на поле подают все возможные сигналы о том, что все в порядке. Конфликтов либо нет, либо они слишком незначительны, чтобы помешать этим игрокам выступать на топ-уровне. Франция не стала нервозной, хотя могла бы. Худшее обошлось.

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В 1/8 – только Парагвай. У большинства топ-сборных будет более сложный соперник. Они устанут. Возможно, будут рисковать вылететь. А Франция легко пройдет. Да, немцы не смогли, но даже без единого претендента на звание лучшего игрока в атаке создали достаточно, чтобы одолеть латиноамериканцев, – французы лучше конвертируют разницу в классе в победный счет. ЧМ-2026 по-настоящему начнется для сборной только с четвертьфинала. К тому моменту она будет готова играть в свой лучший футбол, а тройка Олисе, Дембеле и Мбаппе уже войдет в топ-5 главных претендентов на ЗМ. Когда сильная сборная набирает форму и выходит на победные рельсы, ее не остановить. Аргентина-2022. Испания-2024. Франция-2018. А эта сборная по составу даже сильнее всех упомянутых. В один из дней турнира эта Франция столкнется с проблемами против топ-соперника – а затем осознает, что выкладываться на 80% недостаточно, и включится на все 100%. И проблемы исчезнут.

Матч со Швецией сам по себе ни о чем. Крепкие скандинавы испытывали катастрофические проблемы в обороне даже против Польши весной: Поттер просто не успел дать этой команде весь необходимый инструментарий за всего лишь год работы. Но то, насколько легко и непринуждённо французы разобрали этого соперника… Никто другой так бы не смог. Ни у кого нет такого запаса. Франция – фаворит ЧМ. Потому что играет лучше всех уже сейчас, хотя до сих пор не выкладывается на полную и имеет несколько тузов в рукаве. Чтобы ее одолеть, команде-сопернице понадобится чудо, исторический перформанс какого-нибудь выдающегося футболиста. К сожалению или к счастью, на этом турнире выдающиеся игроки в основном выступают за Францию, а не против нее.

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