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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 12:53 | Обновлено 01 июля 2026, 12:56
91
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Рафаэль ПРОФИНИ: «Думаю, решающим фактором стали цели клуба»

Аргентинский хавбек прокомментировал переход в «Харьков»

01 июля 2026, 12:53 | Обновлено 01 июля 2026, 12:56
91
0
Рафаэль ПРОФИНИ: «Думаю, решающим фактором стали цели клуба»
ФК Харьков. Рафаэль Профини
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Аргентинский полузащитник Рафаэль Палладини прокомментировал переход в «Харьков»:

– Рафаэль, добро пожаловать в «Харьков». Поделись своими эмоциями по поводу перехода и первыми впечатлениями от команды?

– Если честно, я очень рад сделать свой первый шаг в Европу. Первые впечатления очень хорошие. Я попал в замечательный клуб, подтвердилось всё то, что мне о нём рассказывали, так что я доволен.

– Как ты впервые узнал об интересе нашего клуба? Кто связался с тобой?

– Я узнал об этом через своего агента. Примерно полтора месяца назад он сообщил мне об интересе со стороны «Харькова». Он напрямую связался с менеджером клуба, и с тех пор мы начали обсуждать и организовывать мой переход.

– Какой фактор стал решающим в переходе в «Харьков»?

– Думаю, решающим фактором стали цели клуба. Это очень хороший, очень большой клуб. Цели, которые он ставит перед собой, мне очень понравились. Ну и, конечно, сам переход в Европу также был одним из ключевых факторов.

– Как бы ты охарактеризовал себя как опорного полузащитника?

– Моя роль, пожалуй, более универсальна – я центральный полузащитник типа «бокс-ту-бокс». Могу играть как опорного, так и более атакующего центрального полузащитника. На самом деле я могу выполнять обе роли, поэтому описал бы себя как универсального центрального полузащитника.

– Какие свои сильные качества считаешь главными?

– Мои главные сильные стороны – это отбор мяча и игра вперед.

– Какие игроки твоего амплуа были для тебя ориентирами?

– В Аргентине многие из нас равняются на Леандро Паредеса и Энцо Фернандеса. Думаю, они являются для нас своеобразным ориентиром и примером игры в центре поля.

– Что ты знаешь об украинском футболе? Смотрел ли ты матчи или общался с кем-нибудь, кто здесь играл?

– Да, я общался с ребятами, которые уже здесь. Знаю, что здесь футбол силовой, с акцентом на физику. Мы готовимся именно к такому.

– В команде уже есть несколько испаноговорящих игроков – Аревало, Парако и Кастильо. Насколько они помогают тебе адаптироваться?

– Очень помогают. Я встретился с ними здесь, и всё сложилось очень хорошо. Мы прекрасно ладим. Они значительно облегчают адаптацию, ведь можно говорить на родном языке и общаться с ними. Это действительно очень помогает.

– Что тебе больше всего нравится в игре на поле?

– Больше всего мне нравится отдавать голевые передачи и подключаться к штрафной площадке соперника. Но это командная работа, и именно это доставляет мне наибольшее удовольствие.

– Что тебе больше нравится: отбирать мяч и прерывать атаки соперника или начинать атаки своей команды?

– Как я уже говорил, я универсальный центральный полузащитник. Хотя могу делать и то, и другое, больше удовольствия получаю от подключений к штрафной площадке соперника и организации атак.

– Какие личные цели ставишь перед собой на свой первый сезон в Украине?

– Есть как личные, так и командные цели. Лично хочу получать больше игрового времени, регулярно выходить на поле. А что касается командных целей – думаю, мы все знаем, какие они, и будем к ним стремиться.

– Какой у тебя есть скрытый талант, о котором мало кто знает?

– Наверное, это голевые передачи. Думаю, мои передачи в последнюю треть поля – одно из моих сильных качеств. И я хочу и дальше совершенствовать этот компонент.

– Что ты выберешь: отдать голевую передачу или забить гол?

– Однозначно голевую передачу.

– Как думаешь, сколько результативных передач ты отдашь в этом сезоне?

– Не знаю. Это будет зависеть от ежедневной работы. Надеюсь, что их будет много.

– Что прямо сейчас ты хотел бы сказать болельщикам «Харькова»?

– Хочу сказать, что мы будем бороться за цели клуба, сделаем всё, чтобы поднять эмблему клуба как можно выше. Пусть болельщики не волнуются – мы отдадим все силы и будем бороться за всё.

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трансферы Украинская Премьер-лига Металлист 1925 трансферы УПЛ Рафаэль Профини
Даниил Кирияка Источник
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