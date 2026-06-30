Англия30 июня 2026, 19:07 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал аргентинского хавбека
Профини перебрался в команду УПЛ
30 июня 2026, 19:07 |
1656
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Клуб УПЛ Харьков (переименованный Металлист 1925) объявил о переходе центрального полузащитника Рафаэля Профини. Игрок подписал контракт по схеме 3+1.
22-летний игрок стал первым аргентинцем в истории харьковского клуба.
О сумме трансфера информации нет.
Профини родился в городе Сан-Хосе-де-ла-Эскниа. На юношеском уровне играл за Сентарио, Ньюэллс Олд Бойз и Бельграно. С 2020 года играет за Унион де Санта-Фе, в составе основной команды провел 60 матчей, в которых отличился 1 голом и 6 ассистами.
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Комментарии 7
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Удачі та везіння.!!!
Добре, що в наш Чемп приходять такі гравці . Конкуренція піднімається , росте рівень молоді та й більш слабкі команди підтягуються .
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Ви ж знаєте які пенсії, у людей на хліб нема, ліки дорожчають швидше вітру, а вони нажертися не можуть, крадуть як в останній раз, скоро один в одного шматок хліба відбиратимуть, люди схаменіться доки не пізно.
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Дуже дуже добре
Дуже добре
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