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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал аргентинского хавбека
Англия
30 июня 2026, 19:07 |
1656
7

ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал аргентинского хавбека

Профини перебрался в команду УПЛ

30 июня 2026, 19:07 |
1656
7 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал аргентинского хавбека
ФК Харьков
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Клуб УПЛ Харьков (переименованный Металлист 1925) объявил о переходе центрального полузащитника Рафаэля Профини. Игрок подписал контракт по схеме 3+1.

22-летний игрок стал первым аргентинцем в истории харьковского клуба.

О сумме трансфера информации нет.

Профини родился в городе Сан-Хосе-де-ла-Эскниа. На юношеском уровне играл за Сентарио, Ньюэллс Олд Бойз и Бельграно. С 2020 года играет за Унион де Санта-Фе, в составе основной команды провел 60 матчей, в которых отличился 1 голом и 6 ассистами.

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Металлист 1925 Рафаэль Профини трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Удачі та везіння.!!!
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Добре, що в наш Чемп приходять такі гравці . Конкуренція піднімається , росте рівень молоді та й більш слабкі команди підтягуються .
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+1
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 Ви ж знаєте які пенсії,  у людей на хліб нема, ліки дорожчають швидше вітру, а вони нажертися не можуть, крадуть як в останній раз, скоро один в одного шматок хліба відбиратимуть, люди схаменіться доки не пізно.
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0
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Дуже дуже добре
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Дуже добре
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-1
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