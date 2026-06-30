ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал аргентинского хавбека

Клуб УПЛ Харьков (переименованный Металлист 1925) объявил о переходе центрального полузащитника Рафаэля Профини. Игрок подписал контракт по схеме 3+1.

22-летний игрок стал первым аргентинцем в истории харьковского клуба.

О сумме трансфера информации нет.

Профини родился в городе Сан-Хосе-де-ла-Эскниа. На юношеском уровне играл за Сентарио, Ньюэллс Олд Бойз и Бельграно. С 2020 года играет за Унион де Санта-Фе, в составе основной команды провел 60 матчей, в которых отличился 1 голом и 6 ассистами.