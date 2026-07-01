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Чемпионат мира
01 июля 2026, 14:43 | Обновлено 01 июля 2026, 14:54
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Сетка плей-офф ЧМ. Франция, Норвегия и Мексика вышли в 1/8 финала

Мбаппе оформил дубль для Франции, Холанд забил победный гол для Норвегии

01 июля 2026, 14:43 | Обновлено 01 июля 2026, 14:54
724
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Сетка плей-офф ЧМ. Франция, Норвегия и Мексика вышли в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​В ночь с 30 июня на 1 июля состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот игровой день состоялись три поединка 1/16 финала.

Норвегия прошла дальше, вырвав победу у Кот-д'Ивуара (2:1). Победный гол на 86-й минуте забил Эрлинг Холанд.

Франция с яркой игрой разгромила Швецию (3:0). Дубль оформил Килиан Мбаппе, также отличился Брэдли Баркола.

Мексика, один из хозяев мундиаля, прошла дальше, обыграв Эквадор (2:0). Голы забили Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.

В 1/8 финала Норвегия сыграет против Бразилии, Франция встретится с Парагваем, а соперником Мексики станет лучший в противостоянии Англия – ДР Конго.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала. 30 июня 2026

🔹 Арлингтон (штат Техас, США), AT&T Stadium

30.06.2026. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2

Голы: Амад Диалло, 74 – Антонио Нуса, 39, Эрлинг Холанд, 86

🔹 Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси), Meadowlands Stadium

01.07.2026. 00:00. Франция – Швеция – 3:0

Голы: Килиан Мбаппе, 45, 74, Брэдли Баркола, 53

🔹 Мехико (Мексика), Estadio Banorte

01.07.2026. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0

Голы: Хулиан Киньонес, 22, Рауль Хименес, 31

Сетка плей-офф

01.07.2026. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0

01.07.2026. 00:00. Франция – Швеция – 3:0

30.06.2026. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2

ГОЛ! 0:1. Антонио Нуса, 39 мин

ГОЛ! 1:1. Амад Диалло, 74 мин

ГОЛ! 1:2. Эрлинг Холанд, 86 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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