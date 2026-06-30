Сетка плей-офф ЧМ. Бразилия прошла дальше, выбыли Германия и Нидерланды
Парагвай и Марокко вышли в 1/8 финала, выиграв серии пенальти
В ночь с 29 на 30 июня состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этот игровой день состоялись три поединка 1/16 финала.
Бразилия прошла дальше, вырвав победу на 90+5 минуте у Японии (2:1).
Сборная Германии сенсационно выбыла, проиграв по пенальти команде Парагвая (1:1, пен. 3:4)
В поединке между Нидерландами и Марокко также понадобилась серия пенальти (1:1, пен. 2:3).
В 1/8 финала Марокко сыграет против Канады, Парагвай встретится с победителем пары Франция – Швеция, а соперником Бразилии станет лучший в противостоянии Кот-д'Ивуар – Норвегия.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/16 финала. 29 июня 2026
🔹 Хьюстон (штат Техас, США), Эн-Эр-Джи Стэдиум
29.06.2026. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
Голы: Каземиро, 56, Габриэл Мартинелли, 90+5 – Кайсю Сано, 29
🔹 Фоксборо (штат Массачусетс, США), Жиллетт Стэдиум
29.06.2026. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Кай Хаверц, 54 – Хулио Энсисо, 42
🔹 Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA
30.06.2026. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
Голы: Коди Гакпо, 72 – Исса Диоп, 90+1
Сетка плей-офф
30.06.2026. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
29.06.2026. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
29.06.2026. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
ГОЛ! 0:1. Кайсю Сано, 29 мин
ГОЛ! 1:1. Каземиро, 56 мин
ГОЛ! 2:1. Габриэл Мартинелли, 90+5 мин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яркая команда Кумана отправляется домой
Сборная Марокко выбила нидерландцев и далее сыграет с командой Канады