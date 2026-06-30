Сетка плей-офф ЧМ. Бразилия прошла дальше, выбыли Германия и Нидерланды

​​​В ночь с 29 на 30 июня состоялись очередные матчи стадии плей-офф чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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В этот игровой день состоялись три поединка 1/16 финала.

Бразилия прошла дальше, вырвав победу на 90+5 минуте у Японии (2:1).

Сборная Германии сенсационно выбыла, проиграв по пенальти команде Парагвая (1:1, пен. 3:4)

В поединке между Нидерландами и Марокко также понадобилась серия пенальти (1:1, пен. 2:3).

В 1/8 финала Марокко сыграет против Канады, Парагвай встретится с победителем пары Франция – Швеция, а соперником Бразилии станет лучший в противостоянии Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала. 29 июня 2026

🔹 Хьюстон (штат Техас, США), Эн-Эр-Джи Стэдиум

29.06.2026. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1

Голы: Каземиро, 56, Габриэл Мартинелли, 90+5 – Кайсю Сано, 29

🔹 Фоксборо (штат Массачусетс, США), Жиллетт Стэдиум

29.06.2026. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Кай Хаверц, 54 – Хулио Энсисо, 42

🔹 Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA

30.06.2026. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)

Голы: Коди Гакпо, 72 – Исса Диоп, 90+1

Сетка плей-офф

30.06.2026. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)

29.06.2026. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)

29.06.2026. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1

ГОЛ! 0:1. Кайсю Сано, 29 мин

ГОЛ! 1:1. Каземиро, 56 мин

ГОЛ! 2:1. Габриэл Мартинелли, 90+5 мин