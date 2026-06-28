Стартует нокаут-стадия ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф
Осталось 32 претендента на главный трофей мирового футбола
Вечером 28 июня стартует стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
48 сборных были разделены на 12 групп по 4 команды и боролись за выход в 1/16 финала.
Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) вышли в плей-офф.
Осталось 32 претендента на главный трофей мирового футбола.
Чемпионат мира 2026 по футболу
Пары 1/16 финала, 28 июня – 4 июля
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция
- 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
- 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго
- 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
- 02.07. 22:00. Испания – Австрия
- 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
- 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет
- 04.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде
- 04.07. 04:30. Колумбия – Гана
Сетка плей-офф
Турнирное положение ЧМ-2026
- 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
- 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
- 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
- 🔹 Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)
- 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)
- 🔹 Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)
- 🔹 Группа G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)
- 🔹 Группа H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2)
- 🔹 Группа I: Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)
- 🔹 Группа J: Аргентина (9), Австрия (4), Алжир (4), Иордания (0)
- 🔹 Группа K: Колумбия (7), Португалия (5), ДР Конго (4), Узбекистан (0)
- 🔹 Группа L: Англия (7), Хорватия (6), Гана (4), Панама (0)
Турнирная таблица
Рейтинг третьих мест
Инфографика
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