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Чемпионат мира
28 июня 2026, 21:51 | Обновлено 28 июня 2026, 22:03
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0

Стартует нокаут-стадия ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф

Осталось 32 претендента на главный трофей мирового футбола

28 июня 2026, 21:51 | Обновлено 28 июня 2026, 22:03
72
0
Стартует нокаут-стадия ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​Вечером 28 июня стартует стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

48 сборных были разделены на 12 групп по 4 команды и боролись за выход в 1/16 финала.

Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) вышли в плей-офф.

Осталось 32 претендента на главный трофей мирового футбола.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Пары 1/16 финала, 28 июня – 4 июля

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
  • 02.07. 22:00. Испания – Австрия
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
  • 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 04.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана

Сетка плей-офф

Турнирное положение ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
  • 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
  • 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
  • 🔹 Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)
  • 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)
  • 🔹 Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)
  • 🔹 Группа G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)
  • 🔹 Группа H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2)
  • 🔹 Группа I: Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)
  • 🔹 Группа J: Аргентина (9), Австрия (4), Алжир (4), Иордания (0)
  • 🔹 Группа K: Колумбия (7), Португалия (5), ДР Конго (4), Узбекистан (0)
  • 🔹 Группа L: Англия (7), Хорватия (6), Гана (4), Панама (0)

Турнирная таблица

Рейтинг третьих мест

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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