Стартует нокаут-стадия ЧМ-2026. Расписание матчей и сетка плей-офф

​​​Вечером 28 июня стартует стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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48 сборных были разделены на 12 групп по 4 команды и боролись за выход в 1/16 финала.

Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) вышли в плей-офф.

Осталось 32 претендента на главный трофей мирового футбола.

Чемпионат мира 2026 по футболу

Пары 1/16 финала, 28 июня – 4 июля

28.06. 22:00. ЮАР – Канада

29.06. 20:00. Бразилия – Япония

29.06. 23:30. Германия – Парагвай

30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко

30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия

01.07. 00:00. Франция – Швеция

01.07. 04:00. Мексика – Эквадор

01.07. 19:00. Англия – ДР Конго

01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал

02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина

02.07. 22:00. Испания – Австрия

03.07. 02:00. Португалия – Хорватия

03.07. 06:00. Швейцария – Алжир

03.07. 21:00. Австралия – Египет

04.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде

04.07. 04:30. Колумбия – Гана

Сетка плей-офф

Турнирное положение ЧМ-2026

🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)

(6 очков), (4), Южная Корея (3), Чехия (1) 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)

(7), (4), (4), Катар (1) 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)

(7), (7), Шотландия (3), Гаити (0) 🔹 Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3)

(6), (4), (4), Турция (3) 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)

(6), (6), (4), Кюрасао (1) 🔹 Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)

(7), (5), (4), Тунис (0) 🔹 Группа G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)

(5), (5), Иран (3), Новая Зеландия (1) 🔹 Группа H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2)

(7), (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2) 🔹 Группа I: Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)

(9), (6), (3), Ирак (0) 🔹 Группа J: Аргентина (9), Австрия (4), Алжир (4), Иордания (0)

(9), (4), (4), Иордания (0) 🔹 Группа K: Колумбия (7), Португалия (5), ДР Конго (4), Узбекистан (0)

(7), (5), (4), Узбекистан (0) 🔹 Группа L: Англия (7), Хорватия (6), Гана (4), Панама (0)

Турнирная таблица

Рейтинг третьих мест

Инфографика