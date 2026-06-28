ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 28 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026
Вечером 28 июня стартует стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединка 1/16 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдет матч 1/16 финала между ЮАР и Канадой.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/16 финала, 28 июня 2026. Инглвуд (штат Калифорния, США)
- 28.06.26. 22:00. ЮАР – Канада
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
28.06.26. 22:00. ЮАР – Канада
Инфографика
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба вратаря останутся в испанском гранде
Боксёр не планирует завершать карьеру и проведёт как минимум один бой