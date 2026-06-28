ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 28 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​​​Вечером 28 июня стартует стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/16 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдет матч 1/16 финала между ЮАР и Канадой.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/16 финала, 28 июня 2026. Инглвуд (штат Калифорния, США)

28.06.26. 22:00. ЮАР – Канада

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

28.06.26. 22:00. ЮАР – Канада

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