Это урок для Украины. Эксперт призвал брать пример со сборной Парагвая

Известный футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко поделился своими мыслями о сенсационном выходе сборной Парагвая в 1/8 финала ЧМ-2026.

На групповом этапе парагвайцы играли с США (1:4), Австралией (0:0) и Турцией (1:0), вышли из группы D в плей-офф с третьего места, а в 1/16 финала одолели Германию (1:1, 4:3). Южноамериканцы сделали ставку на игру низким блоком и дисциплинированную игру от обороны. Вацко уверен, что это путь, по которому должна идти сборная Украины, чтобы добиваться успеха на данном этапе.

«Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, в Парагвае сейчас кто-то возмущается, что их команда играет в антифутбол, что их сборная извратила игру в футбол? Я думаю, для всего Парагвая сейчас важно только одно: они в 1/8 финала чемпионата мира. А «золотое поколение» сборной Турции с её красивым, тактически изысканным футболом – дома. Немцы с тактическим гуру Нагельсманном – дома. А Парагвай со своим уродливым антифутболом – продолжает наслаждаться чемпионатом мира. И всё это (пример Парагвая) – для нашего футбола, для людей, принимающих решения в украинском футболе, – подарок от жизни. Вот это даёт нам дополнительные примеры и уроки того, что именно приносит результат посредственным командам в современном мировом футболе»,

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Парагвая встретится с Францией. Матч пройдёт в ночь на 5 июля и начнётся в 00:00 по киевскому времени.