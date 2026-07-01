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01 июля 2026, 10:55 |
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Арне Слот может заменить Кумана в сборной Нидерландов

В Амстердаме уже начали поиски нового тренера для «Оранье»

01 июля 2026, 10:55 |
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Арне Слот может заменить Кумана в сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот может возглавить сборную Нидерландов после отставки Рональда Кумана.

Национальная команда осталась без главного тренера после вылета из ЧМ-2026, где уступила Марокко (1:1, 2:3 по пенальти) в 1/16 финала. Отмечается, что Футбольная федерация Нидерландов (KNVB) уже приступила к поиску нового руководителя команды. Арне Слот рассматривается в качестве одного из главных кандидатов. Сам 47-летний специалист не против поработать со сборной.

Куман возглавлял «Оранжевых» с 2023 года. До этого он также тренировал сборную Нидерландов в период с 2018 по 2020 годы.

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Рональд Куман Арне Слот сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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