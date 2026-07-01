Арне Слот может заменить Кумана в сборной Нидерландов
В Амстердаме уже начали поиски нового тренера для «Оранье»
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот может возглавить сборную Нидерландов после отставки Рональда Кумана.
Национальная команда осталась без главного тренера после вылета из ЧМ-2026, где уступила Марокко (1:1, 2:3 по пенальти) в 1/16 финала. Отмечается, что Футбольная федерация Нидерландов (KNVB) уже приступила к поиску нового руководителя команды. Арне Слот рассматривается в качестве одного из главных кандидатов. Сам 47-летний специалист не против поработать со сборной.
Куман возглавлял «Оранжевых» с 2023 года. До этого он также тренировал сборную Нидерландов в период с 2018 по 2020 годы.
🚨💣 𝐄𝐗𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: The Netherlands have already made contacts as they search for Ronald Koeman's successor, with Arne Slot considered one of the leading candidates. pic.twitter.com/xuoomCQBK1— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 1, 2026
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