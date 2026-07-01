СНИГУР – о победе над Свитолиной: «Это благодаря покерфейсу»

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 77) поянила безумную победу над Элиной Свитолиной (WTA 8) в первом круге на Уимблдоне 2026.

«Победила благодаря своему покерфейсу – это первое. Во-вторых, я просто играла в свою игру и пыталась наслаждаться моментом. По счету 0:4 я действительно отпустила ситуацию. Просто пыталась сосредоточиться на себе, что играю на втором корте – и это действительно круто.

Я плохо начала, потому что нервничала. Трудно играть, конечно. Сложный жребий для меня в первом круге. Плюс мы играли на втором корте — были фаны, и я просто пыталась найти свою игру. Нашедший совет.

Конечно, во втором сете стало немного спокойнее, потому что я смогла забрать первый. Но не расслаблялась и не думала о победе – понимала, что не могу терять концентрацию», – сказала украинка.

Во втором круге Уимблдона 2026 года Дарья сыграет с Леолией Жанжан (Франция), а Элина Свитолина покинула розыгрыш турнира после первого же раунда соревнований.