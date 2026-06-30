Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от Дарьи Снигур в первом раунде Уимблдона.

«В целом не чувствовала себя хорошо. Где-то [Снигур] хорошо отыграла. Поэтому вот так. Матч сегодня не сложился так, как мы к этому готовились. Не чувствовала себя на 100 процентов. Для этого есть много причин.

Трава такая неожиданная, и вообще сложно на ней играть, когда нет контроля над мячом. И сегодня я не чувствовала нормально ни мяч, ни корт, ни ракетку. Ничего страшного. Жизнь продолжается.

Сейчас будет время, чтобы наконец восстановиться, потому что после «Ролан Гаррос» я сразу перешла на траву. Было много турниров: и Берлин, и Бад-Гомбург. Поэтому я на самом деле сейчас рада — конечно, глядя на положительную сторону, — что у меня сейчас будет отдых. Немного залечить травмы, отдохнуть ментально. Будет, конечно, ещё длинная американская серия и китайская. Сейчас мы на половине сезона, поэтому движемся дальше», — сказала Элина.