Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В шаге от рекорда Пеле. Олисе отдал 5 результативных передач на ЧМ-2026
Чемпионат мира
01 июля 2026, 06:39 |
220
0

В шаге от рекорда Пеле. Олисе отдал 5 результативных передач на ЧМ-2026

Вспоминим игроков сборной Франции с наибольшим количеством ассистов в одном розыгрыше ЧМ

01 июля 2026, 06:39 |
220
0
В шаге от рекорда Пеле. Олисе отдал 5 результативных передач на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе отличился 5 результативными передачами на чемпионате мира 2026.

В поединке 1/16 финала против сборной Швеции (3:0) в активе француза 2 ассиста.

Результативные передачи Майкла Олисе на ЧМ-2026 (5):

  • Швеция (2)
  • Ирак (2)
  • Сенегал

5 результативных передач Олисе в одном розыгрыше чемпионата мира стали новым рекордом сборной Франции на мундиалях.

Игроки сборной Франции с наибольшим количеством результативных передач в одном розыгрыше чемпионата мира:

  • 5 – Майкл Олисе (2026)
  • 3 – Антуан Гризманн (2022)
  • 3 – Юрий Джоркаефф (1998)
  • 3 – Доминик Рошто (1986)
  • 3 – Жан Тигана (1982)

Последним игроком с 5 ассистами в одном розыгрыше ЧМ был немец Томас Хесслер в 1994 году.

Напомним, что рекорд мировых первенств по количеству результативных передач держится с мундиаля 1970 года, на котором легендарный бразилец Пеле отдал 6 ассистов.

По теме:
МБАППЕ – о победе Франции над Швецией: «Мы идем за победой на ЧМ»
Больше не сыграет на ЧМ-2026. Сборная Бразилии потеряла ключевого игрока
Безоговорочный рекордсмен. Мбаппе в 7-й раз забил 2+ гола в одном матче ЧМ
сборная Франции по футболу сборная Швеции по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Майкл Олисе Пеле
Андрей Витренко Источник: Opta
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 30 июня 2026, 05:45 9
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы

Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников

Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Футбол | 30 июня 2026, 07:57 2
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов

Илья может перейти в «Ливерпуль»

Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Футбол | 01.07.2026, 05:32
Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 01.07.2026, 03:44
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента
Футбол | 01.07.2026, 01:33
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
29.06.2026, 01:32
Бокс
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
29.06.2026, 07:02 5
Футбол
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 10
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 13
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем