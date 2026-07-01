В шаге от рекорда Пеле. Олисе отдал 5 результативных передач на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе отличился 5 результативными передачами на чемпионате мира 2026.

В поединке 1/16 финала против сборной Швеции (3:0) в активе француза 2 ассиста.

Результативные передачи Майкла Олисе на ЧМ-2026 (5):

Швеция (2)

Ирак (2)

Сенегал

5 результативных передач Олисе в одном розыгрыше чемпионата мира стали новым рекордом сборной Франции на мундиалях.

Игроки сборной Франции с наибольшим количеством результативных передач в одном розыгрыше чемпионата мира:

5 – Майкл Олисе (2026)

3 – Антуан Гризманн (2022)

3 – Юрий Джоркаефф (1998)

3 – Доминик Рошто (1986)

3 – Жан Тигана (1982)

Последним игроком с 5 ассистами в одном розыгрыше ЧМ был немец Томас Хесслер в 1994 году.

Напомним, что рекорд мировых первенств по количеству результативных передач держится с мундиаля 1970 года, на котором легендарный бразилец Пеле отдал 6 ассистов.