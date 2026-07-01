В шаге от рекорда Пеле. Олисе отдал 5 результативных передач на ЧМ-2026
Вспоминим игроков сборной Франции с наибольшим количеством ассистов в одном розыгрыше ЧМ
Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе отличился 5 результативными передачами на чемпионате мира 2026.
В поединке 1/16 финала против сборной Швеции (3:0) в активе француза 2 ассиста.
Результативные передачи Майкла Олисе на ЧМ-2026 (5):
- Швеция (2)
- Ирак (2)
- Сенегал
5 результативных передач Олисе в одном розыгрыше чемпионата мира стали новым рекордом сборной Франции на мундиалях.
Игроки сборной Франции с наибольшим количеством результативных передач в одном розыгрыше чемпионата мира:
- 5 – Майкл Олисе (2026)
- 3 – Антуан Гризманн (2022)
- 3 – Юрий Джоркаефф (1998)
- 3 – Доминик Рошто (1986)
- 3 – Жан Тигана (1982)
Последним игроком с 5 ассистами в одном розыгрыше ЧМ был немец Томас Хесслер в 1994 году.
Напомним, что рекорд мировых первенств по количеству результативных передач держится с мундиаля 1970 года, на котором легендарный бразилец Пеле отдал 6 ассистов.
5 - Michael Olise 🇫🇷 compte désormais 5 assists dans cette Coupe du Monde 2026, seul Pelé 🇧🇷 (6 en 1970) a fait mieux lors d'une même édition depuis 1966.— OptaJean (@OptaJean) June 30, 2026
Iconique. pic.twitter.com/EFFDSOO9VD
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