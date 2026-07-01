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Чемпионат мира
01 июля 2026, 06:28 |
1277
0

Больше не сыграет на ЧМ-2026. Сборная Бразилии потеряла ключевого игрока

Лукас Пакета получил травму в матче 1/16 финала ЧМ-2026

01 июля 2026, 06:28 |
1277
0
Больше не сыграет на ЧМ-2026. Сборная Бразилии потеряла ключевого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета
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Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета получил травму в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против национальной сборной Японии и не смог доиграть матч плей-офф до конца.

По официальной информации, пакет получил мышечную травму задней поверхности бедра левой ноги. Полузащитник прошел медицинское обследование в Нью-Джерси, где расположена база бразильской делегации в США, и ему диагностировали травму второй степени.

По данным ESPN, травма игрока не проста. Внутри команды не верят, что он еще может сыграть на этом турнире. "Очень тяжело", - лаконично говорится в сообщении СМИ.

Пакета отыграл во всех 4 матчах своей команды на ЧМ-2026. В его активе 1 результативный пас. В 1/8 финала Мундиаля Бразилия будет играть со сборной Норвегии.

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Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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