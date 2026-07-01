7 побед подряд. Франция отметилась интересным достижением на ЧМ
Французы продолжили победную серию против европейцев
Сборная Франции обыграла Швецию в 1/16 финала на ЧМ-2026 (3:0) и установила интересное достижение на мундиалях.
Французы стали первой командой в истории ЧМ, оформившей семь побед подряд над представителями Европы.
На триумфальный путь команда Дидье Дешама встала в 2018 году, когда его подопечные минимально обыграли Бельгию (1:0).
С тех пор они стабильно укладывали на лопатки соперников со своего континента.
Последний раз Франция не смогла переиграть европейскую сборную в 2018 году. Тогда на групповом этапе команда Дешама поделила очки с Данией – 0:0.
Статистика последних 7 матчей Франции против европейцев на ЧМ:
- 10.07.18. 1/2 финала, Франция – Бельгия – 1:0
- 15.07.18. Финал, Франция – Хорватия – 4:2
- 26.11.22. Групповой этап, Франция – Дания – 2:1
- 04.12.22. 1/8 финала, Франция – Польша – 3:1
- 10.12.22. 1/4 финала, Франция – Англия – 2:1
- 26.06.26. Групповой этап, Франция – Норвегия – 4:1
- 01.07.26. 1/16 финала, Франция – Швеция – 3:0
France have become the first nation in World Cup history to win seven games in a row against UEFA sides:— Squawka (@Squawka) June 30, 2026
◉ 1-0 vs Belgium (2018)
◉ 4-2 vs Croatia (2018)
◉ 2-1 vs Denmark (2022)
◉ 3-1 vs Poland (2022)
◉ 2-1 vs England (2022)
◉ 4-1 vs Norway (2026)
◉ 3-0 vs Sweden (2026)… pic.twitter.com/N0YB9bYcn2
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