7 побед подряд. Франция отметилась интересным достижением на ЧМ

Сборная Франции обыграла Швецию в 1/16 финала на ЧМ-2026 (3:0) и установила интересное достижение на мундиалях.

Французы стали первой командой в истории ЧМ, оформившей семь побед подряд над представителями Европы.

На триумфальный путь команда Дидье Дешама встала в 2018 году, когда его подопечные минимально обыграли Бельгию (1:0).

С тех пор они стабильно укладывали на лопатки соперников со своего континента.

Последний раз Франция не смогла переиграть европейскую сборную в 2018 году. Тогда на групповом этапе команда Дешама поделила очки с Данией – 0:0.

Статистика последних 7 матчей Франции против европейцев на ЧМ:

10.07.18. 1/2 финала, Франция – Бельгия – 1:0

15.07.18. Финал, Франция – Хорватия – 4:2

26.11.22. Групповой этап, Франция – Дания – 2:1

04.12.22. 1/8 финала, Франция – Польша – 3:1

10.12.22. 1/4 финала, Франция – Англия – 2:1

26.06.26. Групповой этап, Франция – Норвегия – 4:1

01.07.26. 1/16 финала, Франция – Швеция – 3:0