Убийственный дуэт. Мбаппе и Дембеле разрывают на ЧМ: новый рекорд французов

Французские звезды Килиан Мбаппе и Усман Дембеле переписали историю чемпионатов мира после разгромного матча против Швеции в 1/16 финала (3:0).

В поединке со шведами Усман отдал голевую передачу на Килиана, что стало очередным результативным действием этого дуэта.

Тандем Мбаппе и Дембеле на нынешнем турнире создал для сборной уже шесть голов, чего ранее не удавалось ни одной паре игроков.

Позади французов остались такие связки, как Анджей Шармах и Гжегож Лято из Польши (5), а также Мирослав Клозе и Михаэль Баллак из Германии (5

Kylian Mbappé and Ousmane Dembélé make World Cup HISTORY!



Their sixth goal combination at a World Cup is the most ever recorded by a duo since 1966, surpassing two iconic pairings:



🇫🇷 Mbappé & Dembélé - 6 🆕

🇵🇱 Szarmach & Lato - 5

🇩🇪 Klose & Ballack - 5



The greatest World Cup… pic.twitter.com/0cee8UXyff