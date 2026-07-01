Убийственный дуэт. Мбаппе и Дембеле разрывают на ЧМ: новый рекорд французов
Килиан и Усман вместе создали 6 голов для сборной на мундиале 2026
Французские звезды Килиан Мбаппе и Усман Дембеле переписали историю чемпионатов мира после разгромного матча против Швеции в 1/16 финала (3:0).
В поединке со шведами Усман отдал голевую передачу на Килиана, что стало очередным результативным действием этого дуэта.
Тандем Мбаппе и Дембеле на нынешнем турнире создал для сборной уже шесть голов, чего ранее не удавалось ни одной паре игроков.
Позади французов остались такие связки, как Анджей Шармах и Гжегож Лято из Польши (5), а также Мирослав Клозе и Михаэль Баллак из Германии (5
Kylian Mbappé and Ousmane Dembélé make World Cup HISTORY!— Squawka (@Squawka) June 30, 2026
Their sixth goal combination at a World Cup is the most ever recorded by a duo since 1966, surpassing two iconic pairings:
🇫🇷 Mbappé & Dembélé - 6 🆕
🇵🇱 Szarmach & Lato - 5
🇩🇪 Klose & Ballack - 5
The greatest World Cup… pic.twitter.com/0cee8UXyff
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