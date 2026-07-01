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Чемпионат мира
01 июля 2026, 03:19 | Обновлено 01 июля 2026, 03:20
137
0

Убийственный дуэт. Мбаппе и Дембеле разрывают на ЧМ: новый рекорд французов

Килиан и Усман вместе создали 6 голов для сборной на мундиале 2026

01 июля 2026, 03:19 | Обновлено 01 июля 2026, 03:20
137
0
Убийственный дуэт. Мбаппе и Дембеле разрывают на ЧМ: новый рекорд французов
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле и Килиан Мбаппе
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Французские звезды Килиан Мбаппе и Усман Дембеле переписали историю чемпионатов мира после разгромного матча против Швеции в 1/16 финала (3:0).

В поединке со шведами Усман отдал голевую передачу на Килиана, что стало очередным результативным действием этого дуэта.

Тандем Мбаппе и Дембеле на нынешнем турнире создал для сборной уже шесть голов, чего ранее не удавалось ни одной паре игроков.

Позади французов остались такие связки, как Анджей Шармах и Гжегож Лято из Польши (5), а также Мирослав Клозе и Михаэль Баллак из Германии (5

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сборная Франции по футболу Усман Дембеле Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Швеции по футболу
Андрей Витренко Источник: Squawka
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