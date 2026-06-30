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  4. ЯМАЛЬ: «Я – номер 10 в Барселоне – тот, кто меняет ход матча»
Испания
30 июня 2026, 23:11 | Обновлено 01 июля 2026, 00:53
499
0

ЯМАЛЬ: «Я – номер 10 в Барселоне – тот, кто меняет ход матча»

Молодая звезда каталонцев сделал очередное дерзкое заявление

30 июня 2026, 23:11 | Обновлено 01 июля 2026, 00:53
499
0
ЯМАЛЬ: «Я – номер 10 в Барселоне – тот, кто меняет ход матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался по поводу общественного давления, которое на него оказывается.

Молодой игрок «Фурии Роха» признал, что сталкивается с огромными ожиданиями как в сборной, так и в клубе. Однако он не боится ответственности и чувствует себя уверенно.

«Я понимаю, что люди выбирают игрока, который больше всего восхищает. Педри и Родри великолепны, но основное давление ложится на меня. Я – 10-й номер «Барсы», вингер, который может изменить ход матча. Но меня это устраивает, давление – это когда ты не можешь сделать то, что от тебя требуют. А я могу», – пояснил Ямаль.

В прошлом сезоне Ламин забил 24 гола и отдал 18 голевых передач в 45 матчах за «Барселону».

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Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Goal.com
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