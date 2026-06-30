ЯМАЛЬ: «Я – номер 10 в Барселоне – тот, кто меняет ход матча»

18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался по поводу общественного давления, которое на него оказывается.

Молодой игрок «Фурии Роха» признал, что сталкивается с огромными ожиданиями как в сборной, так и в клубе. Однако он не боится ответственности и чувствует себя уверенно.

«Я понимаю, что люди выбирают игрока, который больше всего восхищает. Педри и Родри великолепны, но основное давление ложится на меня. Я – 10-й номер «Барсы», вингер, который может изменить ход матча. Но меня это устраивает, давление – это когда ты не можешь сделать то, что от тебя требуют. А я могу», – пояснил Ямаль.

В прошлом сезоне Ламин забил 24 гола и отдал 18 голевых передач в 45 матчах за «Барселону».