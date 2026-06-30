ЯМАЛЬ: «Карвахаль? Я не общаюсь ни с кем из Реала»
Ламин до сих пор не примирился со своим бывшим партнером по сборной
18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своих отношениях с бывшим защитником и капитаном «Реала» Дани Карвахалем.
Между ветераном и молодой звездой «Фурия Роха» произошёл конфликт осенью 2025 года. Тогда Ямаль публично поставил под сомнение уровень «Реала». Капитан мадридцев посоветовал ему замолчать. После этого Ямаль отписался от Дани в соцсетях.
«Общаемся ли мы с Карвахалем? Я не общаюсь ни с кем из «Реала», – сказал Ламин.
Ранее полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, что Ямаль подшучивает над партнером по сборной и новичком «Реала» Марком Кукурельей, который теперь должен стать его визави в «Эль Класико».
⁉️👀 ¿Han vuelto a hablar Dani Carvajal y Lamine Yamal?— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 30, 2026
🎙️ Lamine Yamal, en directo en @partidazocope
❌⚪️ "No hablo con nadie del Madrid..."
🤔 "Del Celta solo hablo con Borja"
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/7SAuJwzw6K
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