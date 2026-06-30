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  4. ЯМАЛЬ: «Карвахаль? Я не общаюсь ни с кем из Реала»
Испания
30 июня 2026, 22:58 |
439
0

ЯМАЛЬ: «Карвахаль? Я не общаюсь ни с кем из Реала»

Ламин до сих пор не примирился со своим бывшим партнером по сборной

30 июня 2026, 22:58 |
439
0
ЯМАЛЬ: «Карвахаль? Я не общаюсь ни с кем из Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ямаль и Карвахаль
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18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своих отношениях с бывшим защитником и капитаном «Реала» Дани Карвахалем.

Между ветераном и молодой звездой «Фурия Роха» произошёл конфликт осенью 2025 года. Тогда Ямаль публично поставил под сомнение уровень «Реала». Капитан мадридцев посоветовал ему замолчать. После этого Ямаль отписался от Дани в соцсетях.

«Общаемся ли мы с Карвахалем? Я не общаюсь ни с кем из «Реала», – сказал Ламин.

Ранее полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, что Ямаль подшучивает над партнером по сборной и новичком «Реала» Марком Кукурельей, который теперь должен стать его визави в «Эль Класико».

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Дани Карвахаль Ламин Ямаль сборная Испании по футболу Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Барселона Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Cope
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