ЯМАЛЬ: «Сборная Франции не лучше нас, они нас не победили»
Испанец не признает фаворитов на ЧМ-2026
18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль возмутился тем, что сборную Франции считают фаворитом ЧМ-2026.
Футболист заявил, что на этом чемпионате мира не может быть фаворитов, и привёл в пример Германию, которая вылетела из турнира на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю.
«Франция не лучше Испании, они нас не победили, они не могут быть лучше. Чемпионат мира начинается именно сейчас, здесь уже нет никаких фаворитов», – сказал Ямаль.
Сборная Франции в ночь на 1 июля сыграет в первом раунде плей-офф со Швецией. Испания встретится 2 июля с Австрией. Последний раз испанцы и французы играли друг с другом в Лиге наций год назад. Тогда победу одержала Испания со счётом 5:4.
🇪🇸 Lamine Yamal, en directo en @partidazocope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 30, 2026
🇫🇷 "Francia no está mejor que España, no nos han ganado, no pueden ser mejores"
🏆 "El Mundial empieza ahora, no hay ninguna favorita"
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/DQT2duJqMy
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников
Юлия уступила Анне Бликовой в трех сетах