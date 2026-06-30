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  4. ЯМАЛЬ: «Сборная Франции не лучше нас, они нас не победили»
Чемпионат мира
30 июня 2026, 22:05 | Обновлено 30 июня 2026, 22:16
659
0

ЯМАЛЬ: «Сборная Франции не лучше нас, они нас не победили»

Испанец не признает фаворитов на ЧМ-2026

30 июня 2026, 22:05 | Обновлено 30 июня 2026, 22:16
659
0
ЯМАЛЬ: «Сборная Франции не лучше нас, они нас не победили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль возмутился тем, что сборную Франции считают фаворитом ЧМ-2026.

Футболист заявил, что на этом чемпионате мира не может быть фаворитов, и привёл в пример Германию, которая вылетела из турнира на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю.

«Франция не лучше Испании, они нас не победили, они не могут быть лучше. Чемпионат мира начинается именно сейчас, здесь уже нет никаких фаворитов», – сказал Ямаль.

Сборная Франции в ночь на 1 июля сыграет в первом раунде плей-офф со Швецией. Испания встретится 2 июля с Австрией. Последний раз испанцы и французы играли друг с другом в Лиге наций год назад. Тогда победу одержала Испания со счётом 5:4.

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Андрей Плыгун Источник: Cope
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