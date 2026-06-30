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  4. Принизил Европу. Ибрагимович удивил своим заявлением по поводу ЧМ-2026
Чемпионат мира
30 июня 2026, 22:46 |
712
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Принизил Европу. Ибрагимович удивил своим заявлением по поводу ЧМ-2026

Швед считает Кубок Америки вторым по значимости турниром после чемпионата мира

30 июня 2026, 22:46 |
712
2 Comments
Принизил Европу. Ибрагимович удивил своим заявлением по поводу ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о сложности ЧМ-2026.

По мнению шведа, чемпионат Европы уступает Кубку Америки по сложности.

«Главный вывод, который я могу сделать из этого чемпионата мира? Футбол Южной Америки по-прежнему является эталоном. Копа Америка — самый сложный международный турнир после чемпионата мира», – сказал он.

В плей-офф ЧМ-2026 вышли пять из шести южноамериканских сборных. Из 16 европейских команд в 1/16 финала пробились девять.

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Златан Ибрагимович ЧМ-2026 по футболу Копа Америка
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Просте порівняння: складний відбір на ЧЄ - ніякого відбору на Копа Америка. В Америці є три команди які набагато частіше вигравали трофей (Уругвай переважно в минулому), в Європі чемпіон постійно змінюється. То чим ж Копа Америка складніше?
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+1
Чим найскладніший!? Тільки Бразилія і Аргентина. Уругвай здав.
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+1
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