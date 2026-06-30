Принизил Европу. Ибрагимович удивил своим заявлением по поводу ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о сложности ЧМ-2026.

По мнению шведа, чемпионат Европы уступает Кубку Америки по сложности.

«Главный вывод, который я могу сделать из этого чемпионата мира? Футбол Южной Америки по-прежнему является эталоном. Копа Америка — самый сложный международный турнир после чемпионата мира», – сказал он.

В плей-офф ЧМ-2026 вышли пять из шести южноамериканских сборных. Из 16 европейских команд в 1/16 финала пробились девять.