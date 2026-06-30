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  4. Ямаль назвал принципиального соперника лучшим игроком ЧМ-2026
Чемпионат мира
30 июня 2026, 21:07 |
718
0

Ямаль назвал принципиального соперника лучшим игроком ЧМ-2026

Ламин Ямаль в восторге от игры Винисиуса Жуниора

30 июня 2026, 21:07 |
718
0
Ямаль назвал принципиального соперника лучшим игроком ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о том, кто впечатляет его на чемпионате мира: «Конечно, Винисиус Жуниор, а потом, очевидно, Месси. Также позвольте мне упомянуть Исмаэля Сайбари, он отлично играет за Марокко».

Ламин Ямаль поделился мнением о желаемых новичках «Барселоны»: «Мне очень нравится Хулиан Альварес, а потом, конечно, и Оярсабаль. Все это в руках клуба, а не в моих», – сказал Ямаль.

В 1/16 финала чемпионата мира сборной Испании предстоит встреча с Австрией. Она состоится 2 июля и начнется в 22:00.

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Барселона Винисиус Жуниор Ламин Ямаль Лионель Месси Исмаэль Сайбари Хулиан Альварес Микель Оярсабаль ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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