Ямаль назвал принципиального соперника лучшим игроком ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о том, кто впечатляет его на чемпионате мира: «Конечно, Винисиус Жуниор, а потом, очевидно, Месси. Также позвольте мне упомянуть Исмаэля Сайбари, он отлично играет за Марокко».

Ламин Ямаль поделился мнением о желаемых новичках «Барселоны»: «Мне очень нравится Хулиан Альварес, а потом, конечно, и Оярсабаль. Все это в руках клуба, а не в моих», – сказал Ямаль.

В 1/16 финала чемпионата мира сборной Испании предстоит встреча с Австрией. Она состоится 2 июля и начнется в 22:00.