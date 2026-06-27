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Чемпионат мира
27 июня 2026, 01:55 | Обновлено 27 июня 2026, 01:56
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0

Сыграет ли Ямаль? Обнародованы стартовые составы на матч Уругвай – Испания

Поединок начнется 27 июня в 03:00 по Киеву на арене Эстадио Акрон в городе Сапопан

27 июня 2026, 01:55 | Обновлено 27 июня 2026, 01:56
198
0
Сыграет ли Ямаль? Обнародованы стартовые составы на матч Уругвай – Испания
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27 июня состоится матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 между сборными Уругвая и Испании.

Перед стартом поединка наставники команд – Марсело Бьелса и Луис де ла Фуэнте – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный вингер испанской команды Ламин Ямаль выйдет на поле с первых минут. В нападении Ямалю также будут помагать Алехандро Баэна и Микель Оярсабаль.

Уругвайцы сыграют с одним центральным форвардом – в старте начнет Дарвин Нуньес.

Поединок Уругвая и Испании начнется 27 июня в 03:00 по Киеву на Эстадио Акрон в городе Сапопан.

Стартовые составы на матч Уругвай – Испания

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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