Сыграет ли Ямаль? Обнародованы стартовые составы на матч Уругвай – Испания

27 июня состоится матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 между сборными Уругвая и Испании.

Перед стартом поединка наставники команд – Марсело Бьелса и Луис де ла Фуэнте – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Звездный вингер испанской команды Ламин Ямаль выйдет на поле с первых минут. В нападении Ямалю также будут помагать Алехандро Баэна и Микель Оярсабаль.

Уругвайцы сыграют с одним центральным форвардом – в старте начнет Дарвин Нуньес.

Поединок Уругвая и Испании начнется 27 июня в 03:00 по Киеву на Эстадио Акрон в городе Сапопан.

Стартовые составы на матч Уругвай – Испания