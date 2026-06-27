Сыграет ли Ямаль? Обнародованы стартовые составы на матч Уругвай – Испания
Поединок начнется 27 июня в 03:00 по Киеву на арене Эстадио Акрон в городе Сапопан
27 июня состоится матч 3-го тура группы H чемпионата мира 2026 между сборными Уругвая и Испании.
Перед стартом поединка наставники команд – Марсело Бьелса и Луис де ла Фуэнте – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Звездный вингер испанской команды Ламин Ямаль выйдет на поле с первых минут. В нападении Ямалю также будут помагать Алехандро Баэна и Микель Оярсабаль.
Уругвайцы сыграют с одним центральным форвардом – в старте начнет Дарвин Нуньес.
Поединок Уругвая и Испании начнется 27 июня в 03:00 по Киеву на Эстадио Акрон в городе Сапопан.
Стартовые составы на матч Уругвай – Испания
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