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Чемпионат мира
30 июня 2026, 19:41 |
202
0

ВИДЕО. Месси дебютировал в мире супергеройских фильмов

Лионель Месси талантлив не только на поле

30 июня 2026, 19:41 |
202
0
ВИДЕО. Месси дебютировал в мире супергеройских фильмов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Учитывая его невероятные футбольные таланты, было, пожалуй, лишь вопросом времени, когда Лионель Месси станет очередной звездой, вошедшей в мир супергеройских фильмов.

Хотя у него пока нет собственной франшизы по комиксам (по крайней мере, пока), звезда сборной Аргентины и клуба «Интер Майами» оказывает важную помощь Человеку-пауку в исполнении Тома Холланда в рекламе предстоящего фильма «Человек-паук: Новый день».

В рекламе Месси заходит в кофейню и сталкивается лицом к лицу с Холландом в гражданской одежде, в образе Питера Паркера. 39-летний футболист сообщает, что присоединился к общегородской охоте на Человека-паука, используя трекер на своем телефоне.

Затем Паркер на мгновение исчезает в подсобке, после чего на его месте внезапно появляется Паук. Месси, в полной мере демонстрируя свои актерские способности голливудского героя боевиков, произносит всего пару слов, после чего они вместе отправляются в импровизированное путешествие по городскому пейзажу, используя паутину.

ВИДЕО. Месси дебютировал в мире супергеройских фильмов

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Интер Майами ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ESPN
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