Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира. Месси оторвался от Мбаппе
Гол в ворота Иордании стал для Лионеля 19-м на ЧМ, Килиан промолчал в игре с Норвегией
39-летний именитый аргентинский форвард Лионель Месси уверенно возглавляет список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.
Лионель за карьеру (проводит шестой мундиаль) забил 19 голов на мировых первенствах, 6 из которых – на ЧМ-2026.
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У ближайшего преследователя – Килиана Мбаппе – 16 мячей. Столько же и у Мирослава Клозе, но немец уже завершил карьеру.
В топ-5 лучших голеадоров ЧМ также находятся Роналдо (15) и Герд Мюллер (14).
Третьим лучшим бомбардиром ЧМ среди действующих игроков является Гарри Кейн – 11 голов. Далее идет Криштиану Роналду – 10 мячей.
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира в истории
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