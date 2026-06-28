Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира. Месси оторвался от Мбаппе

39-летний именитый аргентинский форвард Лионель Месси уверенно возглавляет список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Лионель за карьеру (проводит шестой мундиаль) забил 19 голов на мировых первенствах, 6 из которых – на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У ближайшего преследователя – Килиана Мбаппе – 16 мячей. Столько же и у Мирослава Клозе, но немец уже завершил карьеру.

В топ-5 лучших голеадоров ЧМ также находятся Роналдо (15) и Герд Мюллер (14).

Третьим лучшим бомбардиром ЧМ среди действующих игроков является Гарри Кейн – 11 голов. Далее идет Криштиану Роналду – 10 мячей.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира в истории

Инфографика