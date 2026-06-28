Гонка бомбардиров ЧМ-2026: Месси уверенно лидирует после группового этапа

Легендарный аргентинец Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира 2026 после группового этапа.

За три тура в группе J Месси забил шесть голов: три в ворота Алжира (3:0), два в поединке с Австрией (2:0) и один мяч положил в игре с Иорданией (3:1).

У ближайших преследователей Месси – по 4 гола. Такое количестве мячей на групповом этапе забили сразу четыре суперфорварда: Килиан Мбаппе (Франция), Усман Дембеле (Франция), Винисиус Жуниор (Бразилия) и Эрлинг Холанд (Норвегия).

Еще у 10 футболистов – по 3 мяча. Трижды на ЧМ-2026 уже сумели отличиться Дениз Ундав (Германия), Жоан Манзамби (Швейцария), Исмаила Сарр (Сенегал), Брайан Бробби (Нидерланды), Матеус Кунья (Бразилия), Джонатан Дэвид (Канада), Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Гарри Кейн (Англия), Исмаэль Сайбари (Марокко) и Йоан Висса (ДР Конго).

У именитого Криштиану Роналду – два гола. КриРо оформил дубль в ворота Узбекистана (5:0). Роналду делит 16-е место с еще 22 игроками.

Плей-офф чемпионата мира стартует уже 28 июня. Стадия 1/16 финала продлится до 4 июля.

Лучшие бомбардиды ЧМ-2026 после группового этапа

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