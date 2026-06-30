Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Громкий апсет. Четвертый сеяный вылетел от квалифайера на старте Уимблдона
Уимблдон
30 июня 2026, 19:10 | Обновлено 30 июня 2026, 19:16
491
1

Громкий апсет. Четвертый сеяный вылетел от квалифайера на старте Уимблдона

Бен Шелтон проиграл Отто Виртанену в пяти сетах

30 июня 2026, 19:10 | Обновлено 30 июня 2026, 19:16
491
1 Comments
Громкий апсет. Четвертый сеяный вылетел от квалифайера на старте Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Четвертый сеяный, американец Бен Шелтон (ATP 5) завершил выступления на Уимблдоне 2026.

Шелтон проиграл квалифайеру, представителю Финляндии Отто Виртанену (ATP 140) в пяти сетах за 4 часа и 24 минуты – 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11).

Это была первая очная встреча соперников.

На тай-брейке пятого сета американец лидировал 8:5.

Для Виртанена это самая рейтинговая победа в карьере. Отто в третий раз одержал победу в основной сетке Grand Slam.

Во втором круге Виртанен сыграет с Артуром Фери.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Отто Виртанен [Q] – Бен Шелтон [4] – 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9)

Фотогалерея матча

По теме:
Стародубцева не смогла выиграть стартовый матч на Уимблдоне
Марта Костюк – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рыбакина проиграла сет 154-й ракетке, но прошла в 1/32 финала Уимболдона
Бен Шелтон Отто Виртанен Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты распродались на 10 миллионов. А что с амбициями?
Футбол | 30 июня 2026, 11:56 14
Карпаты распродались на 10 миллионов. А что с амбициями?
Карпаты распродались на 10 миллионов. А что с амбициями?

Алексей Сливченко – о трансферной работе «зелено-белых» этим летом

Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Футбол | 30 июня 2026, 07:32 1
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Футбол | 30.06.2026, 07:57
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
ФОТО. Bad Bunny присутствует на поединке Джоковича на Уимблдоне
Теннис | 29.06.2026, 23:58
ФОТО. Bad Bunny присутствует на поединке Джоковича на Уимблдоне
ФОТО. Bad Bunny присутствует на поединке Джоковича на Уимблдоне
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Футбол | 30.06.2026, 03:22
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не знаю, що не так з цим хлопцем. Усі параметри для трави присутні, провів чудову передвімблдонську підготовку і ось такий результат. Ментально він взагалі не тягне практично жодну боротьбу.
Ответить
0
Популярные новости
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 26
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
29.06.2026, 01:32
Бокс
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
29.06.2026, 15:33 2
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем