Громкий апсет. Четвертый сеяный вылетел от квалифайера на старте Уимблдона

Четвертый сеяный, американец Бен Шелтон (ATP 5) завершил выступления на Уимблдоне 2026.

Шелтон проиграл квалифайеру, представителю Финляндии Отто Виртанену (ATP 140) в пяти сетах за 4 часа и 24 минуты – 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11).

Это была первая очная встреча соперников.

На тай-брейке пятого сета американец лидировал 8:5.

Для Виртанена это самая рейтинговая победа в карьере. Отто в третий раз одержал победу в основной сетке Grand Slam.

Во втором круге Виртанен сыграет с Артуром Фери.

Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала

Отто Виртанен [Q] – Бен Шелтон [4] – 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9)

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