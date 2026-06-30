Громкий апсет. Четвертый сеяный вылетел от квалифайера на старте Уимблдона
Бен Шелтон проиграл Отто Виртанену в пяти сетах
Четвертый сеяный, американец Бен Шелтон (ATP 5) завершил выступления на Уимблдоне 2026.
Шелтон проиграл квалифайеру, представителю Финляндии Отто Виртанену (ATP 140) в пяти сетах за 4 часа и 24 минуты – 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11).
Это была первая очная встреча соперников.
На тай-брейке пятого сета американец лидировал 8:5.
Для Виртанена это самая рейтинговая победа в карьере. Отто в третий раз одержал победу в основной сетке Grand Slam.
Во втором круге Виртанен сыграет с Артуром Фери.
Уимблдон 2026. Трава, 1/64 финала
Отто Виртанен [Q] – Бен Шелтон [4] – 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9)
Фотогалерея матча
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