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  4. Замена Левандовски? Барселона провела переговоры со звездой Ювентуса
Испания
30 июня 2026, 20:26 |
720
0

Замена Левандовски? Барселона провела переговоры со звездой Ювентуса

Каталонцы не пришли к соглашению с Влаховичем из-за финансовых вопросов

30 июня 2026, 20:26 |
720
0
Замена Левандовски? Барселона провела переговоры со звездой Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович
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«Барселона» рассматривала возможность подписания 26-летнего нападающего «Ювентуса» и сборной Сербии Душана Влаховича.

30 июня у серба истекает срок контракта с туринским клубом. Инсайдер Экрем Конур сообщает, что агенты игрока вели переговоры с каталонцами, однако не смогли договориться о финансовых условиях сотрудничества. По словам журналиста, Влахович запросил у «Барселоны» слишком высокую зарплату.

Как известно, недавно каталонский клуб покинул польский нападающий Роберт Левандовски. Серб мог рассматриваться в качестве его замены.

В настоящее время Душан продолжает поиски нового клуба. Он ожидает новых предложений в течение ближайших недель. В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 23 матчах за «Ювентус».

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Душан Влахович Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A Роберт Левандовски
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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