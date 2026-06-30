Замена Левандовски? Барселона провела переговоры со звездой Ювентуса

«Барселона» рассматривала возможность подписания 26-летнего нападающего «Ювентуса» и сборной Сербии Душана Влаховича.

30 июня у серба истекает срок контракта с туринским клубом. Инсайдер Экрем Конур сообщает, что агенты игрока вели переговоры с каталонцами, однако не смогли договориться о финансовых условиях сотрудничества. По словам журналиста, Влахович запросил у «Барселоны» слишком высокую зарплату.

Как известно, недавно каталонский клуб покинул польский нападающий Роберт Левандовски. Серб мог рассматриваться в качестве его замены.

В настоящее время Душан продолжает поиски нового клуба. Он ожидает новых предложений в течение ближайших недель. В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 23 матчах за «Ювентус».