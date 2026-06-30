Барселона определила игрока, которого продаст за 30 млн евро саудитам

22-летний опорный полузащитник «Барселоны» Марк Касадо этим летом с высокой долей вероятности покинет каталонский клуб.

Игрок, который был чрезвычайно востребован в сезоне-2024/25 спустя год оказался в статусе игрока ротации, а ныне не входит в планы тренерского штаба «Барселоны» на будущее.

Касадо уже успел пообщаться с руководством «Барселоны», и стороны пришли к общему мнению, что футболисту лучше покинуть каталонский клуб уже этим летом.

«Блаугранас» рассчитывают выручить от продажи Касадо порядка 30 миллионов евро.

Ожидается, что Касадо продолжит карьеру в одном из саудовских клубов, а на его место в «Барселоне» будет подтянут один из талантливых игроков академии каталонцев.

Марк Касадо провел 75 матчей за «Барселону», отличившись 1 голом и 7 ассистами.