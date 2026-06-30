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Молодежные турниры
30 июня 2026, 18:35 |
177
1

Двух игроков сборной Украины U19 включили в символическую сборную Евро-2026

Назар Домчак и Павел Люсин проявили себя на Евро-2026

30 июня 2026, 18:35 |
177
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Двух игроков сборной Украины U19 включили в символическую сборную Евро-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак
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Сборная Украины U19 дебютировала на чемпионате Европы волевой победой над хорватами (3:1). Пропустив на 22-й минуте с пенальти, команда Дмитрия Михайленко сразу отыгралась усилиями Дмитрия Богданова, а после перерыва отличились Никита Калюжный и Павел Люсин.

В нашей группе Италия была сильнее сербов (2:0). В квартете А зафиксированы результаты: Уэльс – Испания – 0:7 и Германия – Дания – 4:3.

Сразу два представителя сборной Украины вошли в символическую сборную первого тура: Назар Домчак и Павел Люсин.

Символическая сборная первого тура Евро-2026 по версии SofaScore:

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Назар Домчак Павел Люсин сборная Украины по футболу U-19
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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Люсін дуже сподобався, а Домчак супер молодець!
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