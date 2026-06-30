Двух игроков сборной Украины U19 включили в символическую сборную Евро-2026

Сборная Украины U19 дебютировала на чемпионате Европы волевой победой над хорватами (3:1). Пропустив на 22-й минуте с пенальти, команда Дмитрия Михайленко сразу отыгралась усилиями Дмитрия Богданова, а после перерыва отличились Никита Калюжный и Павел Люсин.

В нашей группе Италия была сильнее сербов (2:0). В квартете А зафиксированы результаты: Уэльс – Испания – 0:7 и Германия – Дания – 4:3.

Сразу два представителя сборной Украины вошли в символическую сборную первого тура: Назар Домчак и Павел Люсин.

Символическая сборная первого тура Евро-2026 по версии SofaScore: