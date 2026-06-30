ВИДЕО. Михайленко, Домчак и Богданов рассказали о победе над Хорватией
Сборная Украины U-19 выиграла стартовый матч Евро-2026 U-19 со счетом 3:1
Юниорская сборная Украины U-19 успешно стартовала на Евро-2026 U-19 в Уэльсе.
В стартовом туре 29 июня в 22:00 в Бангоре Украина U-19 нанесла поражение Хорватии U-19 (3:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сначала у хорватов Иван Барич реализовал пенальти и открыл счет в матче.
Но затем у сине-желтой команды отличились Дмитрий Богданов, Никита Калюжный, Павел Люсин
Турнирное положение в группе B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия и Хорватия (по 0).
После матча главный тренер Дмитрий Михайленко, голкипер Назар Домчак и форвард Дмитрий Богданов рассказали о победе над Хорватией.
В следующих матчах группового этапа команда Дмитрия Михайленко сыграет с Сербией (2 июля) и Италией (5 июля).
По две лучшие сборные из группы выйдут в полуфинал. Все полуфиналисты получат путевки на ЧМ-2027 U-20.
ВИДЕО. Михайленко, Домчак и Богданов рассказали о победе над Хорватией
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роман вернётся в «Олимпиакос» и покинет «Лион»
Лотар Маттеус заявил, что немцам нужно сменить главного тренера