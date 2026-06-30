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30 июня 2026, 15:53 |
277
0

ВИДЕО. Михайленко, Домчак и Богданов рассказали о победе над Хорватией

Сборная Украины U-19 выиграла стартовый матч Евро-2026 U-19 со счетом 3:1

30 июня 2026, 15:53 |
277
0
ВИДЕО. Михайленко, Домчак и Богданов рассказали о победе над Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юниорская сборная Украины U-19 успешно стартовала на Евро-2026 U-19 в Уэльсе.

В стартовом туре 29 июня в 22:00 в Бангоре Украина U-19 нанесла поражение Хорватии U-19 (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сначала у хорватов Иван Барич реализовал пенальти и открыл счет в матче.

Но затем у сине-желтой команды отличились Дмитрий Богданов, Никита Калюжный, Павел Люсин

Турнирное положение в группе B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия и Хорватия (по 0).

После матча главный тренер Дмитрий Михайленко, голкипер Назар Домчак и форвард Дмитрий Богданов рассказали о победе над Хорватией.

В следующих матчах группового этапа команда Дмитрия Михайленко сыграет с Сербией (2 июля) и Италией (5 июля).

По две лучшие сборные из группы выйдут в полуфинал. Все полуфиналисты получат путевки на ЧМ-2027 U-20.

ВИДЕО. Михайленко, Домчак и Богданов рассказали о победе над Хорватией

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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