Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Украина U-19 забила три мяча Хорватии U-19 на старте Евро-2026
Молодежные турниры
30 июня 2026, 15:41 | Обновлено 30 июня 2026, 16:04
322
0

ФОТО. Как Украина U-19 забила три мяча Хорватии U-19 на старте Евро-2026

У сине-желтых отличились Дмитрий Богданов, Никита Калюжный, Павел Люсин

30 июня 2026, 15:41 | Обновлено 30 июня 2026, 16:04
322
0
ФОТО. Как Украина U-19 забила три мяча Хорватии U-19 на старте Евро-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Украины U-19 успешно стартовала на Евро-2026 U-19 в Уэльсе, одержав победу в первом туре группового этапа.

29 июня в 22:00 в Бангоре состоялся матч Хорватия U-19 – Украина U-19 (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинцы пропустили первыми на 22-й минуте, когда Иван Барич реализовал пенальти. Однако сине-желтая команда быстро ответила и восстановила равновесие. На 26-й минуте Дмитрий Богданов замкнул подачу с углового точным ударом головой (1:1).

Во втором тайме Украина U-19 перехватила инициативу. Никита Калюжный вывел команду вперед, а Павел Люсин эффектным дальним ударом закрепил преимущество сине-желтых (3:1).

Турнирное положение в группе B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия и Хорватия (по 0).

В следующих матчах группового этапа команда Дмитрия Михайленко сыграет с Сербией (2 июля) и Италией (5 июля). По две лучшие сборные из группы выйдут в полуфинал. Все полуфиналисты получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.

🔹 Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа B. 1-й тур, 29 июня. Бангор (Уэльс)

Хорватия U-19 – Украина U-19 – 1:3

Голы: Иван Барич, 22 (пен) – Дмитрий Богданов, 26, Никита Калюжный, 48, Павел Люсин, 57

Фотогалерея

ukraina-u-19-horvatiya-u-19-29062026
ukraina-u-19-horvatiya-u-19-29062026-foto-1
ukraina-u-19-horvatiya-u-19-29062026-foto-2
ukraina-u-19-horvatiya-u-19-29062026-foto-3
ukraina-u-19-horvatiya-u-19-29062026-foto-4

Видео голов и обзор матча

Фотомгновения матча

По теме:
Украина обыграла Польшу и сохранила шансы на выход в плей-офф ЧЕ U22
ВИДЕО. Михайленко, Домчак и Богданов рассказали о победе над Хорватией
МИХАЙЛЕНКО: «Игроки проявили характер. Первый гол – домашняя заготовка»
Дмитрий Михайленко пенальти чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 сборная Хорватии по футболу U-19 Хорватия - Украина видео голов и обзор Назар Домчак Дмитрий Богданов Павел Люсин Никита Калюжный фотогалерея фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Футбол | 29 июня 2026, 15:33 2
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение

Андрей получил разрешение на возвращение к тренировкам

Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Футбол | 30 июня 2026, 07:32 1
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

Карпаты распродались на 10 миллионов. А что с амбициями?
Футбол | 30.06.2026, 11:56
Карпаты распродались на 10 миллионов. А что с амбициями?
Карпаты распродались на 10 миллионов. А что с амбициями?
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Футбол | 30.06.2026, 03:22
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. «Было здорово побеждать вместе». Интер попрощался с Ачерби
Футбол | 30.06.2026, 14:15
ОФИЦИАЛЬНО. «Было здорово побеждать вместе». Интер попрощался с Ачерби
ОФИЦИАЛЬНО. «Было здорово побеждать вместе». Интер попрощался с Ачерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 2
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
29.06.2026, 01:32
Бокс
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем