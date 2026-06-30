ФОТО. Как Украина U-19 забила три мяча Хорватии U-19 на старте Евро-2026
У сине-желтых отличились Дмитрий Богданов, Никита Калюжный, Павел Люсин
Сборная Украины U-19 успешно стартовала на Евро-2026 U-19 в Уэльсе, одержав победу в первом туре группового этапа.
29 июня в 22:00 в Бангоре состоялся матч Хорватия U-19 – Украина U-19 (3:1).
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Украинцы пропустили первыми на 22-й минуте, когда Иван Барич реализовал пенальти. Однако сине-желтая команда быстро ответила и восстановила равновесие. На 26-й минуте Дмитрий Богданов замкнул подачу с углового точным ударом головой (1:1).
Во втором тайме Украина U-19 перехватила инициативу. Никита Калюжный вывел команду вперед, а Павел Люсин эффектным дальним ударом закрепил преимущество сине-желтых (3:1).
Турнирное положение в группе B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия и Хорватия (по 0).
В следующих матчах группового этапа команда Дмитрия Михайленко сыграет с Сербией (2 июля) и Италией (5 июля). По две лучшие сборные из группы выйдут в полуфинал. Все полуфиналисты получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.
🔹 Чемпионат Европы 2026 U-19
Группа B. 1-й тур, 29 июня. Бангор (Уэльс)
Хорватия U-19 – Украина U-19 – 1:3
Голы: Иван Барич, 22 (пен) – Дмитрий Богданов, 26, Никита Калюжный, 48, Павел Люсин, 57
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