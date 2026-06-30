Элина Свитолина – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2026
30 июня на Уимблдоне-2026 состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 8) и Дарьей Снигур (WTA 77).
Встреча украинок состоится третьим запуском на корте №2 после игры Виртанен – Шелтон. Ориентировочное время начала поединка – 18:15 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге встретится либо с Вероникой Эрьяве, либо с Леолижей Жанжан.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья может перейти в «Ливерпуль»
Чжэн Циньвень уступила Катерине Синяковой в двух сетах