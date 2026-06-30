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Уимблдон
30 июня 2026, 17:33 | Обновлено 30 июня 2026, 18:04
1418
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Элина Свитолина – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2026

30 июня 2026, 17:33 | Обновлено 30 июня 2026, 18:04
1418
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Элина Свитолина – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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30 июня на Уимблдоне-2026 состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 8) и Дарьей Снигур (WTA 77).

Встреча украинок состоится третьим запуском на корте №2 после игры Виртанен – Шелтон. Ориентировочное время начала поединка – 18:15 по Киеву.

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Это будет это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Вероникой Эрьяве, либо с Леолижей Жанжан.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Дарина, гравчиня "одного пострілу на рік". Дай Боже не сьогодні.
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