Элина Свитолина – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июня на Уимблдоне-2026 состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 8) и Дарьей Снигур (WTA 77).

Встреча украинок состоится третьим запуском на корте №2 после игры Виртанен – Шелтон. Ориентировочное время начала поединка – 18:15 по Киеву.

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Это будет это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Вероникой Эрьяве, либо с Леолижей Жанжан.

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