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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании защитника сборной Испании
Испания
30 июня 2026, 17:28 |
976
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании защитника сборной Испании

Гримальдо стал игроком «матрасников»

30 июня 2026, 17:28 |
976
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании защитника сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гримальдо
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Мадридский «Атлетико» официально объявил о переходе из «Байера» 30-летнего защитника сборной Испании Алехандро Гримальдо.

Клуб сообщил, что контракт с правым фулбеком рассчитан до 2030 года. Ранее СМИ писали, что для Гримальдо «Атлетико» был приоритетным вариантом продолжения карьеры. Сумма сделки, по некоторым данным, может превышать 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Алехандро забил 14 голов и отдал 12 голевых передач в 46 матчах за «Байер» во всех турнирах.

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Андрей Плыгун Источник: ФК Атлетико Мадрид
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