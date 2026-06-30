ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании защитника сборной Испании

Мадридский «Атлетико» официально объявил о переходе из «Байера» 30-летнего защитника сборной Испании Алехандро Гримальдо.

Клуб сообщил, что контракт с правым фулбеком рассчитан до 2030 года. Ранее СМИ писали, что для Гримальдо «Атлетико» был приоритетным вариантом продолжения карьеры. Сумма сделки, по некоторым данным, может превышать 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Алехандро забил 14 голов и отдал 12 голевых передач в 46 матчах за «Байер» во всех турнирах.