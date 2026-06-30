ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о подписании защитника сборной Испании
Гримальдо стал игроком «матрасников»
Мадридский «Атлетико» официально объявил о переходе из «Байера» 30-летнего защитника сборной Испании Алехандро Гримальдо.
Клуб сообщил, что контракт с правым фулбеком рассчитан до 2030 года. Ранее СМИ писали, что для Гримальдо «Атлетико» был приоритетным вариантом продолжения карьеры. Сумма сделки, по некоторым данным, может превышать 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Алехандро забил 14 голов и отдал 12 голевых передач в 46 матчах за «Байер» во всех турнирах.
¡Bienvenido, Grimaldo! 🤩— Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2026
Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030.
ℹ️ https://t.co/dpuADB9H6y pic.twitter.com/TCcxyW2WD4
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