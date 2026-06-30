Петряк объяснил, почему не заиграл в Черноморце и Полесье

Бывший вингер «Шахтера» и сборной Украины Иван Петряк высказался о неудачных выступлениях в аренде.

Весной 2024 года «горняки» отправили Петряка играть в Житомир, а летом он уехал в Одессу. Однако ни в одном из клубов ему так и не удалось закрепиться.

– Поговорим о «Черноморце». Вы там получали игровую практику, делали результативные передачи. Как оцениваете период в Одессе?

– Мы выступили слабо. Когда команда в кризисе, очень сложно из него выбраться. Считаю, что есть и моя вина. Я понимаю свои ошибки: где-то недоработал я, где-то – тренерский штаб. Скажем так: это был не лучший период.

– До «Черноморца» была аренда в «Полесье». Почему не удалось закрепиться в житомирском клубе?

– Я хочу поблагодарить «Полесье» за то, что они меня пригласили. Я тогда был после года и двух месяцев вне футбола, перенёс три операции. Я был в таком истощённом состоянии, что едва ходил по полю. Профессиональные спортсмены меня поймут: когда ты выпадаешь на такой длительный срок, когда постоянно на костылях, вернуться крайне трудно. Честно говоря, в Житомире я был готов лишь на 20-25 процентов от своих возможностей. Было максимально сложно.