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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 17:39 | Обновлено 30 июня 2026, 18:07
581
0

Петряк объяснил, почему не заиграл в Черноморце и Полесье

Бывший игрок сборной не смог удачно проявить себя в аренде

30 июня 2026, 17:39 | Обновлено 30 июня 2026, 18:07
581
0
Петряк объяснил, почему не заиграл в Черноморце и Полесье
ФК Полесье. Иван Петряк
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Бывший вингер «Шахтера» и сборной Украины Иван Петряк высказался о неудачных выступлениях в аренде.

Весной 2024 года «горняки» отправили Петряка играть в Житомир, а летом он уехал в Одессу. Однако ни в одном из клубов ему так и не удалось закрепиться.

– Поговорим о «Черноморце». Вы там получали игровую практику, делали результативные передачи. Как оцениваете период в Одессе?

– Мы выступили слабо. Когда команда в кризисе, очень сложно из него выбраться. Считаю, что есть и моя вина. Я понимаю свои ошибки: где-то недоработал я, где-то – тренерский штаб. Скажем так: это был не лучший период.

– До «Черноморца» была аренда в «Полесье». Почему не удалось закрепиться в житомирском клубе?

– Я хочу поблагодарить «Полесье» за то, что они меня пригласили. Я тогда был после года и двух месяцев вне футбола, перенёс три операции. Я был в таком истощённом состоянии, что едва ходил по полю. Профессиональные спортсмены меня поймут: когда ты выпадаешь на такой длительный срок, когда постоянно на костылях, вернуться крайне трудно. Честно говоря, в Житомире я был готов лишь на 20-25 процентов от своих возможностей. Было максимально сложно.

30 июня у Петряка истек контракт с «Шахтером». Игрок покинул клуб на правах свободного агента. По слухам, Иван продолжит карьеру в «Кудровке».

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Иван Петряк Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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