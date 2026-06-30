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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 12:22 |
588
0

ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб сообщил о реформах и создании новой команды

«Левый Берег-2» прекратит выступления во Второй лиге и будет переформатирован в состав U-21

30 июня 2026, 12:22 |
588
0
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб сообщил о реформах и создании новой команды
ФК Левый Берег Киев
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В сезоне 2026/27 в структуре киевского клуба «Левый Берег» произойдут изменения в соответствии с требованиями Украинской Премьер-лиги по формированию молодежных команд элитного дивизиона.

«Левый Берег-2», который в прошлом сезоне дебютировал в профессиональном футболе и выступал во Второй лиге, будет переформатирован в команду «Левый Берег» U-21.

29 июня футболисты под руководством тренерского штаба во главе с Вячеславом Нивинским соберутся на клубной базе и начнут учебно-тренировочные сборы.

В рамках подготовки к сезону «Левый Берег» U-21 проведет ряд контрольных матчей – имена соперников будут известны позже. Новая молодежная команда будет выступать в чемпионате Украины U-21, где сразится с сильнейшими молодежными составами страны.

Основная задача «аистов» – подготовка футболистов к уровню первой команды и дальнейшая интеграция в профессиональный футбол. В структуре клуба планируется создание команды «Левый Берег» U-19, которая будет сформирована на базе выпускной группы академии клуба.

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Николай Тытюк Источник: ФК Левый Берег
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