ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб сообщил о реформах и создании новой команды
«Левый Берег-2» прекратит выступления во Второй лиге и будет переформатирован в состав U-21
В сезоне 2026/27 в структуре киевского клуба «Левый Берег» произойдут изменения в соответствии с требованиями Украинской Премьер-лиги по формированию молодежных команд элитного дивизиона.
«Левый Берег-2», который в прошлом сезоне дебютировал в профессиональном футболе и выступал во Второй лиге, будет переформатирован в команду «Левый Берег» U-21.
29 июня футболисты под руководством тренерского штаба во главе с Вячеславом Нивинским соберутся на клубной базе и начнут учебно-тренировочные сборы.
В рамках подготовки к сезону «Левый Берег» U-21 проведет ряд контрольных матчей – имена соперников будут известны позже. Новая молодежная команда будет выступать в чемпионате Украины U-21, где сразится с сильнейшими молодежными составами страны.
Основная задача «аистов» – подготовка футболистов к уровню первой команды и дальнейшая интеграция в профессиональный футбол. В структуре клуба планируется создание команды «Левый Берег» U-19, которая будет сформирована на базе выпускной группы академии клуба.
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