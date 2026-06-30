90-миллионный Диоманде дал понять, что хочет уйти из Лейпцига
Ранее в немецком клубе отвергали летний трансфер ивуарийца
19-летний вингер сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде дал понять, что в летнее трансферное окно хотел бы покинуть немецкий «РБ Лейпциг» ради перехода в более статусный клуб.
В последнее время Диоманде связывают с трансфером в «Пари Сен-Жермен», на что сам футболист заявил следующее: «У меня больше нет Инстаграма, поэтому я ничего не вижу [в плане слухов]. Но я, естественно, предполагаю, что покину клуб».
Ранее руководство «РБ Лейпциг» давало сигнал, что не планирует продавать Диоманде в текущее межсезонье.
Ян Диоманде имеет контракт с немецким клубом до лета 2030 года и оценивается на Transfermarkt в 90 миллионов евро.
В эти дни футболист в составе своей национальной команды пребывает на ЧМ-2026, где в 3 матчах успел отличиться 1 ассистом, а также покорил зрителей своей невероятной техникой и финтами.
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