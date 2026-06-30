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Германия
30 июня 2026, 16:16 | Обновлено 30 июня 2026, 16:17
332
0

90-миллионный Диоманде дал понять, что хочет уйти из Лейпцига

Ранее в немецком клубе отвергали летний трансфер ивуарийца

30 июня 2026, 16:16 | Обновлено 30 июня 2026, 16:17
332
0
90-миллионный Диоманде дал понять, что хочет уйти из Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine
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19-летний вингер сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде дал понять, что в летнее трансферное окно хотел бы покинуть немецкий «РБ Лейпциг» ради перехода в более статусный клуб.

В последнее время Диоманде связывают с трансфером в «Пари Сен-Жермен», на что сам футболист заявил следующее: «У меня больше нет Инстаграма, поэтому я ничего не вижу [в плане слухов]. Но я, естественно, предполагаю, что покину клуб».

Ранее руководство «РБ Лейпциг» давало сигнал, что не планирует продавать Диоманде в текущее межсезонье.

Ян Диоманде имеет контракт с немецким клубом до лета 2030 года и оценивается на Transfermarkt в 90 миллионов евро.

В эти дни футболист в составе своей национальной команды пребывает на ЧМ-2026, где в 3 матчах успел отличиться 1 ассистом, а также покорил зрителей своей невероятной техникой и финтами.

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Ян Диоманде трансферы Бундеслиги сборная Кот-д'Ивуара по футболу РБ Лейпциг
Алексей Сливченко Источник: Kicker
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