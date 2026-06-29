ПСЖ завершает трансфер талантливого игрока, зажигающего на ЧМ-2026
Ян Диоманде дал согласие на переход к французскому гранду
Французский гранд ПСЖ достиг устной договоренности с талантливым вингером «РБ Лейпциг» Яном Диоманде, который сейчас выступает на чемпионате мира 2026 года.
Игрок сборной Кот-д'Ивуара дал зеленый свет на переход в ПСЖ, отказавшись от варианта с трансфером в «Ливерпуль».
По информации источника, Диоманде подпишет контракт с французским клубом на пять лет.
Следующим шагом для ПСЖ станут переговоры с «РБ Лейпциг» по поводу суммы трансфера.
Ян перебрался в Бундеслигу летом 2025 года из испанского «Леганеса» за 20 миллионов евро. За один сезон в составе «РБ Лейпциг» вингер провел 36 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 ассистов.
На ЧМ-2026 сборная Кот-д'Ивуара пробилась в 1/16 финала, где сыграет с Норвегией. Ян принял участие во всех трех матчах, запомнившись качественным дриблингом и результативной передачей.
🚨🔴🔵 EXCLUSIF Le PSG et Yan Diomandé ont trouvé un accord pour un contrat de 5 ans. Après avoir reçu le feu vert du joueur, le club parisien va désormais ouvrir les négociations avec le RB Leipzig afin de tenter de conclure son transfert.— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 28, 2026
❗️Paris veut recruter l’international… pic.twitter.com/eRlwspU21T
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