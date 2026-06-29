ПСЖ завершает трансфер талантливого игрока, зажигающего на ЧМ-2026

Французский гранд ПСЖ достиг устной договоренности с талантливым вингером «РБ Лейпциг» Яном Диоманде, который сейчас выступает на чемпионате мира 2026 года.

Игрок сборной Кот-д'Ивуара дал зеленый свет на переход в ПСЖ, отказавшись от варианта с трансфером в «Ливерпуль».

По информации источника, Диоманде подпишет контракт с французским клубом на пять лет.

Следующим шагом для ПСЖ станут переговоры с «РБ Лейпциг» по поводу суммы трансфера.

Ян перебрался в Бундеслигу летом 2025 года из испанского «Леганеса» за 20 миллионов евро. За один сезон в составе «РБ Лейпциг» вингер провел 36 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 ассистов.

На ЧМ-2026 сборная Кот-д'Ивуара пробилась в 1/16 финала, где сыграет с Норвегией. Ян принял участие во всех трех матчах, запомнившись качественным дриблингом и результативной передачей.