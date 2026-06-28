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  4. Клуб Бундеслиги не продал 19-летнего вингера в Ливерпуль за 100 млн евро
Германия
28 июня 2026, 22:52 |
903
0

Клуб Бундеслиги не продал 19-летнего вингера в Ливерпуль за 100 млн евро

Ян Диоманде мечтает играть в «ПСЖ»

28 июня 2026, 22:52 |
903
0
Клуб Бундеслиги не продал 19-летнего вингера в Ливерпуль за 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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19-летний вингер Ян Диоманде стал одной из самых лакомых трансферных целей этим летом. «РБ Лейпциг» отклонил повторное предложение «Ливерпуля» по ивуарийцу в размере 80 млн евро (плюс 20 миллионов бонусами).

Источники, близкие к Диоманде, говорят, что он хочет играть под руководством Луиса Энрике в «ПСЖ», при этом немецкий клуб намерен удержать футболиста и оценивает его в 130 млн евро. Также сообщается, что пока не было контактов с представителями французского гранда.

Год назад «РБ Лейпциг» купил Диоманде у «Леганеса» за 20 млн евро. В прошлом сезоне вингер забил 13 голов и оформил 10 ассистов в 36 поединках.

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Руслан Полищук Источник: Бен Джейкобс
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