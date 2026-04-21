21 апреля 2026, 15:51 | Обновлено 21 апреля 2026, 15:53
Ливерпуль нашел замену Салаху. Этот игрок – их трансферная цель

«Мерсисайдцы» вышли на контакт с Яном Диоманде из «РБ Лейпциг»

21 апреля 2026, 15:51 | Обновлено 21 апреля 2026, 15:53
348
0
Ливерпуль нашел замену Салаху. Этот игрок – их трансферная цель
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде

«Ливерпуль» определился с главной трансферной целью на предстоящее летнее окно: мерсисайдцы обратили внимание на молодого вингера «РБ Лейпциг» – Яна Диоманде.

Руководство «Ливерпуля» дало зеленый свет на переход Яна, поскольку видит в нём потенциальную замену Мохамеду Салаху, который покинет клуб по окончании сезона.

Английский клуб пока начал общение с представителями футболиста. До переговоров с «быками» дело еще не дошло.

Помимо «Ливерпуля», над трансфером Диоманде работает ПСЖ: парижане уже провели переговоры с агентами игрока.

На фоне интереса топ-клубов «РБ Лейпциг» попытается сохранить вингера, предложив ему повышение зарплаты.

Диоманде лишь летом 2025 года перешел в немецкий клуб, но уже попал в сферу интересов грандов. В этом сезоне вингер провел 32 матча, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

Андрей Витренко Источник: Флориан Плеттенберг
