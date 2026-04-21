Ливерпуль нашел замену Салаху. Этот игрок – их трансферная цель
«Мерсисайдцы» вышли на контакт с Яном Диоманде из «РБ Лейпциг»
«Ливерпуль» определился с главной трансферной целью на предстоящее летнее окно: мерсисайдцы обратили внимание на молодого вингера «РБ Лейпциг» – Яна Диоманде.
Руководство «Ливерпуля» дало зеленый свет на переход Яна, поскольку видит в нём потенциальную замену Мохамеду Салаху, который покинет клуб по окончании сезона.
Английский клуб пока начал общение с представителями футболиста. До переговоров с «быками» дело еще не дошло.
Помимо «Ливерпуля», над трансфером Диоманде работает ПСЖ: парижане уже провели переговоры с агентами игрока.
На фоне интереса топ-клубов «РБ Лейпциг» попытается сохранить вингера, предложив ему повышение зарплаты.
Диоманде лишь летом 2025 года перешел в немецкий клуб, но уже попал в сферу интересов грандов. В этом сезоне вингер провел 32 матча, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.
🚨💣 EXCL | Yan #Diomande is now Liverpool’s top target to replace Mo Salah, with the move approved by all #LFC decision-makers.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 20, 2026
Concrete talks are ongoing with his new representatives at Roc Nation Sports, although no agreement has been reached yet and the clubs have not… pic.twitter.com/cRbqEqRcBt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
