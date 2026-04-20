Англия20 апреля 2026, 18:29 | Обновлено 20 апреля 2026, 18:45
Арсенал знает первого летнего новичка. Договорился о контракте
Мингеса перейдет свободным агентом
По информации британских и испанских СМИ, Арсенал уже знает своего первого летнего новичка.
Лондонский клуб предварительно договорился о контракте с защитником Сельты Оскаром Мингесой, который покидает испанскую команду свободным агентом.
На 26-летнего универсала (правый фланг и центр обороны) нацелен ряд клубов АПЛ и Ла Лиги, но Арсенал стал приоритетным вариантом для Мингесы.
В нынешнем сезоне игрок провел 40 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.
Комментарии 1
испанские покупки Артеты мягко говоря не впечатляют
