Арсенал знает первого летнего новичка. Договорился о контракте

По информации британских и испанских СМИ, Арсенал уже знает своего первого летнего новичка.

Лондонский клуб предварительно договорился о контракте с защитником Сельты Оскаром Мингесой, который покидает испанскую команду свободным агентом.

На 26-летнего универсала (правый фланг и центр обороны) нацелен ряд клубов АПЛ и Ла Лиги, но Арсенал стал приоритетным вариантом для Мингесы.

В нынешнем сезоне игрок провел 40 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.