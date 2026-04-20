Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал знает первого летнего новичка. Договорился о контракте
Англия
20 апреля 2026, 18:29 | Обновлено 20 апреля 2026, 18:45
Арсенал знает первого летнего новичка. Договорился о контракте

Мингеса перейдет свободным агентом

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Мингеса

По информации британских и испанских СМИ, Арсенал уже знает своего первого летнего новичка.

Лондонский клуб предварительно договорился о контракте с защитником Сельты Оскаром Мингесой, который покидает испанскую команду свободным агентом.

На 26-летнего универсала (правый фланг и центр обороны) нацелен ряд клубов АПЛ и Ла Лиги, но Арсенал стал приоритетным вариантом для Мингесы.

В нынешнем сезоне игрок провел 40 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

испанские покупки Артеты мягко говоря не впечатляют
