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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух опытных украинцев
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 15:14 |
690
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух опытных украинцев

Танковский и Путря перебрались в Буковину

30 июня 2026, 15:14 |
690
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух опытных украинцев
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина официально подписала двух опытных украинцев после выхода в Украинскую Премьер-лигу. Об этом пишет клубная пресс-служба новичка УПЛ.

По официальной информации, в Черновцы перебрались Илья Путря и Вячеслав Танковский, последним клубом которых был черкасский ЛНЗ. По информации плес-службы, оба футболиста будут выступать за Буковину на правах аренды.

«Добро пожаловать в «желто-черную» семью», – лаконично говорится в сообщении.

И Танковский, и Путря в сезоне 2025/26 выступали за черкаский ЛНЗ, в составе которого стали серебряными презеррами Украинской Премьер-лиги, но оба игрока в основном выходили на поле со скамейки запасных.

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Буковина Черновцы Вячеслав Танковский Илья Путря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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