ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух опытных украинцев
Танковский и Путря перебрались в Буковину
Черновицкая Буковина официально подписала двух опытных украинцев после выхода в Украинскую Премьер-лигу. Об этом пишет клубная пресс-служба новичка УПЛ.
По официальной информации, в Черновцы перебрались Илья Путря и Вячеслав Танковский, последним клубом которых был черкасский ЛНЗ. По информации плес-службы, оба футболиста будут выступать за Буковину на правах аренды.
«Добро пожаловать в «желто-черную» семью», – лаконично говорится в сообщении.
И Танковский, и Путря в сезоне 2025/26 выступали за черкаский ЛНЗ, в составе которого стали серебряными презеррами Украинской Премьер-лиги, но оба игрока в основном выходили на поле со скамейки запасных.
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