ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ подписал двух опытных украинцев

Черновицкая Буковина официально подписала двух опытных украинцев после выхода в Украинскую Премьер-лигу. Об этом пишет клубная пресс-служба новичка УПЛ.

По официальной информации, в Черновцы перебрались Илья Путря и Вячеслав Танковский, последним клубом которых был черкасский ЛНЗ. По информации плес-службы, оба футболиста будут выступать за Буковину на правах аренды.

«Добро пожаловать в «желто-черную» семью», – лаконично говорится в сообщении.

И Танковский, и Путря в сезоне 2025/26 выступали за черкаский ЛНЗ, в составе которого стали серебряными презеррами Украинской Премьер-лиги, но оба игрока в основном выходили на поле со скамейки запасных.