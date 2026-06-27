ОФИЦИАЛЬНО. Исторический трансфер. Буковина подписала легионера
Михаэл Клепач стал первым хорватским легионером в истории «Буковины»
Черновицкая Буковина официально объявила о подписании хорватского легионера Михаэла Клепача. Об этом пишет клубная пресс-служба новичка УПЛ.
28-летний хорватский полузащитник стал первым представителем Хорватии в истории черновицкого клуба.Контракт с футболистом подписан на год.
«Добро пожаловать в команду, Михаэль», – говорится в сообщении.
В первой половине 2026 года полузащитник выступал за боснийский клуб «Широкий Бриег» и записал в свои наработки 3 гола в 14 матчах. Всего за свою карьеру Михаэл Клепач провел 214 поединков, в которых отличился 38 забитыми мячами и 15 ассистами.
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