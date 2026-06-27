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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 10:19 |
805
0

ОФИЦИАЛЬНО. Исторический трансфер. Буковина подписала легионера

Михаэл Клепач стал первым хорватским легионером в истории «Буковины»

27 июня 2026, 10:19 |
805
0
ОФИЦИАЛЬНО. Исторический трансфер. Буковина подписала легионера
ФК Буковина
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Черновицкая Буковина официально объявила о подписании хорватского легионера Михаэла Клепача. Об этом пишет клубная пресс-служба новичка УПЛ.

28-летний хорватский полузащитник стал первым представителем Хорватии в истории черновицкого клуба.Контракт с футболистом подписан на год.

«Добро пожаловать в команду, Михаэль», – говорится в сообщении.

В первой половине 2026 года полузащитник выступал за боснийский клуб «Широкий Бриег» и записал в свои наработки 3 гола в 14 матчах. Всего за свою карьеру Михаэл Клепач провел 214 поединков, в которых отличился 38 забитыми мячами и 15 ассистами.

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Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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