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Италия
30 июня 2026, 22:42 | Обновлено 30 июня 2026, 23:01
1479
0

Врачи допустили роковую ошибку в ситуации с Довбиком

Артем вспомнил, как в «Мидтьюлланде» ему поставили диагноз «тяжелая травма»

30 июня 2026, 22:42 | Обновлено 30 июня 2026, 23:01
1479
0
Врачи допустили роковую ошибку в ситуации с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал об одной из самых сложных травм в своей карьере – разрыве крестообразных связок в клубе «Мидтьюлланд», из-за которой он выбыл на длительный срок и фактически был вынужден заново возвращаться в футбол.

«Это был второй матч, я помню. Меня выпустили в стартовом составе, и где-то на 20-й минуте я развернулся – и колено ударилось о колено, и оно хлоп. Я ещё играл. Думал: мне дают шанс, надо играть. Но потом я уже бежал только прямо, я не мог сделать маневр.

Сделал МРТ, и врач сказал, что это серьезная травма, нужна операция, шесть месяцев без футбола.

Это была ошибка врачей и моя ошибка. Может, там не все было разорвано, но я тогда не понимал, как это работает.

Это было очень тяжело. Я приехал, не зная языка, в другую страну, в совершенно иную культуру. Небольшой город — 100 тысяч человек, все на велосипедах… после Днепра это был другой мир», – признался Довбик.

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Дмитрий Олийченко Источник: Пряма червона
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