Врачи допустили роковую ошибку в ситуации с Довбиком
Артем вспомнил, как в «Мидтьюлланде» ему поставили диагноз «тяжелая травма»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал об одной из самых сложных травм в своей карьере – разрыве крестообразных связок в клубе «Мидтьюлланд», из-за которой он выбыл на длительный срок и фактически был вынужден заново возвращаться в футбол.
«Это был второй матч, я помню. Меня выпустили в стартовом составе, и где-то на 20-й минуте я развернулся – и колено ударилось о колено, и оно хлоп. Я ещё играл. Думал: мне дают шанс, надо играть. Но потом я уже бежал только прямо, я не мог сделать маневр.
Сделал МРТ, и врач сказал, что это серьезная травма, нужна операция, шесть месяцев без футбола.
Это была ошибка врачей и моя ошибка. Может, там не все было разорвано, но я тогда не понимал, как это работает.
Это было очень тяжело. Я приехал, не зная языка, в другую страну, в совершенно иную культуру. Небольшой город — 100 тысяч человек, все на велосипедах… после Днепра это был другой мир», – признался Довбик.
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