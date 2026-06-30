Врачи допустили роковую ошибку в ситуации с Довбиком

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал об одной из самых сложных травм в своей карьере – разрыве крестообразных связок в клубе «Мидтьюлланд», из-за которой он выбыл на длительный срок и фактически был вынужден заново возвращаться в футбол.

«Это был второй матч, я помню. Меня выпустили в стартовом составе, и где-то на 20-й минуте я развернулся – и колено ударилось о колено, и оно хлоп. Я ещё играл. Думал: мне дают шанс, надо играть. Но потом я уже бежал только прямо, я не мог сделать маневр.

Сделал МРТ, и врач сказал, что это серьезная травма, нужна операция, шесть месяцев без футбола.

Это была ошибка врачей и моя ошибка. Может, там не все было разорвано, но я тогда не понимал, как это работает.

Это было очень тяжело. Я приехал, не зная языка, в другую страну, в совершенно иную культуру. Небольшой город — 100 тысяч человек, все на велосипедах… после Днепра это был другой мир», – признался Довбик.