ОФИЦИАЛЬНО. «Было здорово побеждать вместе». Интер попрощался с Ачерби

«Интер» сообщил на официальном сайте о завершении сотрудничества с Франческо Ачерби.

Контракт между клубом и 38-летним центральным защитником завершился, и стороны решили его не продлевать.

«Между Франческо Ачерби и «Интером» это было что-то вроде соглашения веры. Что-то чистое и первобытное, как молитва защитника перед стартовым свистком каждого матча, когда он позволяет себе момент для себя: руки и взгляд вверх, прежде чем полностью переключиться на поле. Ачерби многое повидал до того, как приехал в Милан летом 2022 года, и многое преодолел. Он надевал футболку «Интера», привнеся с собой завидный багаж опыта, но и ту самую жажду того, кто хочет написать лучшие страницы своей карьеры, кто хочет превратить высокий уровень в легенду», – говорится в заявлении клуба.

Франческо присоединился к «Интеру» летом 2023 года из «Лацио». С тех пор он сыграл за «нерадзурри» 148 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

«Ачерби понадобилось совсем немного времени, чтобы закрепиться в центре обороны «Интера» и завоевать доверие «нерадзурри». Мы быстро поняли, что с ним на поле нападающему соперника придется страдать все 90 минут. Мы научились доверять ему, его способности выигрывать дуэли против лучших нападающих Серии А и Лиги чемпионов. А затем стало ясно, что его вера ведет его еще дальше – в те зоны поля, которые он обычно не посещает, разве что в самые важные моменты», – отмечается в заявлении клуба.

В составе «Интера» Ачерби дважды становился чемпионом Италии, выиграл два Кубка и два Суперкубка Италии, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

🏃‍♂️ 148 Presenze

⚽ 5 Gol

🏆 6 Trofei

E quei momenti impressi per sempre nei nostri cuori 🫀



👉 https://t.co/kNt7IEAXzM pic.twitter.com/YkP41chEzc – Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026