Игрокам сборной Германии советуют принять радикальное решение после провала

Бывший защитник национальной сборной Германии Матс Хуммельс отреагировал на вылет немцев из ЧМ-2026, посоветовав некоторым игрокам принять решение о завершении карьеры в национальной команде.

«Если смотреть с точки зрения принимающих решение людей это просто вопиющая ситуация. За последние три года у нас были домашний Евро, домашняя Лига наций и чемпионат мира.

О домашнем Евро все еще много говорят, но два других турнира стали разочарованием. Это нужно обсуждать – и тренеру сборной, и федерации. Во всяком случае, какие-то дискуссии должны быть. Иначе быть не может. Футбол – очень конкурентный вид спорта.

Я могу вообразить, что некоторые игроки сами уйдут из сборной. Но также считаю, что нужно принимать решение по футболистам в районе 30 лет, которые уже провели четыре, пять или шесть турниров в составе команды. У них была возможность добиться хороших результатов, но этого не произошло.

Возможно, стоит задуматься над этими игроками. После Евро-2016 у нас не было ни одного сильного турнира – для меня это не просто случайность. Речь идет о десятилетии.

Все начинается с игроков. За это время у нас уже сменилось несколько тренеров. Ожидаю, что некоторые футболисты сами завершат выступления за сборную. В то же время и главный тренер – нынешний или новый – тоже должен принимать решение», – сказал Матс.

Национальная сборная Германии сенсационно покинула Мундиаль на стадии 1/16 финала турнира, но главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн заявил, что готов продолжить работу со сборной Германии.