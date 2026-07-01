Трансферная эпопея завершена. Цыганков дал окончательный ответ туркам

«Трабзонспор» продолжает поиски нового вингера после ухода Александра Зубкова. Одним из главных кандидатов на усиление остается украинец Виктор Цыганков, однако переговоры о его трансфере затягиваются.

По информации турецких СМИ, клуб не получил положительного ответа от футболиста, поэтому параллельно активизировал работу над переходом вингера «Болоньи» Риккардо Орсолини.

Сообщается, что главный тренер Фатих Текке одобрил кандидатуры обоих игроков, а руководство намерено подписать одного из них уже в ближайшее время.