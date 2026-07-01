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  4. Трансферная эпопея завершена. Цыганков дал окончательный ответ туркам
Испания
01 июля 2026, 07:32 |
2671
6

Трансферная эпопея завершена. Цыганков дал окончательный ответ туркам

«Трабзонспор» получил отрицательный ответ от Цыганкова и переключился на Орсолини

01 июля 2026, 07:32 |
2671
6 Comments
Трансферная эпопея завершена. Цыганков дал окончательный ответ туркам
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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«Трабзонспор» продолжает поиски нового вингера после ухода Александра Зубкова. Одним из главных кандидатов на усиление остается украинец Виктор Цыганков, однако переговоры о его трансфере затягиваются.

По информации турецких СМИ, клуб не получил положительного ответа от футболиста, поэтому параллельно активизировал работу над переходом вингера «Болоньи» Риккардо Орсолини.

Сообщается, что главный тренер Фатих Текке одобрил кандидатуры обоих игроков, а руководство намерено подписать одного из них уже в ближайшее время.

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Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: Haber61.net
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Комментарии 6
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Остаточну відповідь на 99,9% чи на 99,99%?
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+2
закрито зовсім чи тільки на півпісюнчика?
і шо там про 99,9%?
чи вирішується оті 0,1%? чи шо?  га?
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+1
Коли Олійченко це заважало. В нього справу вирішено кожен день. А ще ж офійійно не було)))
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+1
Слава богу один серіал закінчився
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+1
Та невже більше не буде новин про Трабзонспор і Циганкова? 😁
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+1
Орсоліні тим більше не перейде. Орсоліні-це рівень інший, ніж турецькі клуби!
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0
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